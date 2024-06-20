Animonik’in yapay zeka destekli animasyonları, AYT’nin edebiyat sorularında başarının anahtarı oluyor

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:21

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:21

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testleri) henüz geride kalmışken, şansını bir sonraki sene denemek isteyenler ve sınava ilk defa girecek olanlar, öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak yöntemlerin arayışına girdi. Bu doğrultuda, çözümü eğitim teknolojilerinin aktif bir oyuncusu olarak kabul edilen yapay zekada buldu. Yapay zeka, günlük hayatımızdaki ve iş dünyasındaki rutinlerin birçoğunu değiştirirken, öğrencilerin de adeta birer antrenörü haline geldi. Akıllı öğrenme teknikleri şirketi Animonik ise yapay zeka desteği ve onaylanmış hafıza teknikleriyle oluşturdukları animasyonlarla, AYT’deki edebiyat testine hazırlanan öğrencilerin tüm konuları eğlenerek ve kolay bir şekilde öğrenmesini sağlıyor.

“Yapay zekanın insan odaklı yaklaşımı, bilgiye erişimi de dönüştürüyor”

Yapay zeka araçlarıyla geliştirilen içeriklerin, öğrenme süreçlerinde artık başat bir rol üstlendiğini belirten Animonik Öğrenme Stratejileri Uzmanı Kıvanç Özel, “Yapay zeka, doğası gereği insan odaklı bir yaklaşım barındırdığından, bilgiye erişme ve çoğaltma, araştırma ve fikir alışverişinde bulunmamız hususlarında yardımcı oluyor. Birçok alanda olduğu gibi, eğitim sektöründe de yeni bir döneme kapı aralıyor. Artık ezbere dayalı, robotik öğrenme metotları geride kaldı. Bunun yerini, farklı yöntemlerin kullanıldığı interaktif pratikler aldı. Biz de Amerika’daki tıp ve hukuk öğrencilerinin sınava hazırlanırken kullandığı öğrenme yöntemlerini, sözel ve eşit ağırlık öğrencilerimiz için ülkemize getirdik. Yapay zeka desteğiyle hazırladığımız animasyonlarımızla, AYT öğrencilerinin edebiyatın tüm konularını farklı hafıza teknikleriyle öğrenmelerine imkan tanıyoruz” dedi.

“Öğrencilerimizin yüzde 95’i eğitimdeki bilgileri kalıcı olarak hafızalarında tutabildi”

“Animasyonlarımızda; zihnin görsel becerilerini kullanıp bilgiyi haritalandırarak öğrenmeyi sağlayan Hafıza Sarayı (Loci) tekniği, bilgilerin kodlanarak öğrenilmesini mümkün kılan MneMonik yönteminin yanı sıra benzetme, hikayeleme, ilişkilendirme gibi seçili 5 teknik kullanıyoruz. Bu yöntemler, öğrencilerin bilgileri bir senaryoymuş gibi görsel efektlerle akılda tutmalarını mümkün kılıyor. Öte yandan dersleri sıkılarak değil, eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Animasyonları seyreden öğrenciler, derslere daha aktif bir şekilde odaklanabiliyor. Öyle ki bugüne kadar eğitim içeriklerimizi satın alan öğrencilerin yüzde 95’i eğitimdeki bilgileri kalıcı olarak hafızalarında tutabildi. Bu da benimsediğimiz inovatif yaklaşımın başarısını ortaya koyuyor.”

“3 boyutlu animasyonlarla derslerini keyifli ve kolay bir şekilde öğreniyorlar”

Analiz edilmiş animasyon ve hafıza tekniklerinin öğrenmeyi kolaylaştırmasıyla öğrencilerin özgüvenlerinin de arttığını belirten Animonik Öğrenme Stratejileri Uzmanı Kıvanç Özel, “3 boyutlu animasyon içeriklerimize yapay zeka ve son teknolojiyi entegre ederek öğrencilerin derslerini kolayca, keyifli bir şekilde öğrenmesine kapı aralıyoruz. Dikkat dağınıklığının önüne geçerek kaygı sorunlarını ortada kaldırıyoruz. Hatta, stres yaşamalarına sebep olabilecek soru işaretlerini gidermek için de çeşitli hediyeler sunuyoruz. Soruları 5 saniyede çözmelerini sağlayan ‘5 Saniye Sihri’ni, netlerini artırmalarına olanak tanıyan yapay zekayla oluşturduğumuz deneme kitapçıklarını, hızlı öğrenme tekniklerini anlattığımız ‘Öğrenme Teknikleri’ isimli kitabımızı armağan ediyoruz” diyerek sözlerine şu şekilde sonlandırdı:

“Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için tasarladığımız kamp setindeki animasyonları günde 1 saat izlemeleriyle tüm edebiyat konularını hafızalarına kodlayıp bir daha unutmamalarını sağlıyoruz. Öğrenciler, edebiyat çalışmaya ister sıfırdan başlasın isterse netlerini artırmaya odaklansın. Animasyon içeriklerimizin yer aldığı eğitim kamplarımıza katılarak hedeflerine daha basit adımlarla ulaşabiliyor. yüzde100 başarı garantisi verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerin hem zamanını doğru değerlendirmelerini sağlıyoruz hem de bilgileri kalıcı bir şekilde öğrenmelerini mümkün kılıyoruz.”