BlueCard, nitelikli Türk çalışanların Avrupa iş piyasasına katılımını kolaylaştırıyor

konumundaki ülkelerin son yıllarda karşı karşıya kaldığı işgücü piyasası daralması, alarm veren boyutlara ulaştı. Bertelsmann Foundation tarafından yürütülen bir araştırma, Almanya’nın yılda yaklaşık 288 bin nitelikli yabancı işçi girişine ihtiyaç duyduğunu, aksi takdirde Almanya’daki istihdam piyasası büyüklüğünün 2040’a kadar %10 azalabileceğini ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan BlueCard Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, “Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşlanan nüfus ve dijital dönüşüm, kalifiye işgücü ihtiyacını artırıyor. Nitelikli işgücü açığını nitelikli göçmenler yoluyla kapatmaya yönelen Almanya gibi ülkeler, Avrupa genelinde uygulanan Avrupa Birliği (AB) Mavi Kart uygulaması gibi uygulamalara hız verdi. BlueCard olarak biz de Türkiye’deki profesyonellerin Almanya pazarında kalıcı istihdam elde edebilmesi ve Almanya’ya uyum sağlayabilmesi için danışmanlık hizmetleri sunarak yeni bir kariyere ve yeni bir yaşama giden yolu kısaltıyoruz” dedi.

Almanya’nın daralan işgücü piyasası, Türkler için fırsat

Almanya Federal İstihdam Dairesi tarafından yayımlanan veriler, 2025 itibarıyla Almanya’da 1,3 milyondan fazla iş pozisyonunun açık olduğunu gösterdi. Sektörel veriler, istihdam eksiğinin özellikle sağlık, bilgi teknolojileri, mühendislik ve lojistik gibi sektörlerde yoğunlaştığını ortaya çıkardı. Daralan işgücünün bir süredir ekonomik olarak darboğazlar yaşayan Avrupa ülkelerinde büyümeyi sınırladığını ve ekonomik problemlere sebep olma potansiyelini artırdığını dile getiren Mehmet Özer, “Almanya ekonomisi, işgücü açığının zirveye ulaştığı dönemlerden geçiyor. Avrupa, inovasyon konusunda ABD ve Çin gibi küresel rakiplerin gerisinde kalmasını bir bakıma da istihdam piyasasıyla açıklıyor. Bu durum, çok sayıda nitelikli üniversiteden her yıl on binlerce mezun veren, kalifiye eleman yetiştiren Türkiye için önemli bir fırsat yaratıyor. Türkiye gibi genç ve dinamik işgücüne sahip, teknoloji okuryazarlığı yüksek bir ülkedeki nitelikli göçmen adayları için Avrupa’nın kapısı açık” diye konuştu.

Mülakat, vize ve yerleştirme süreçlerinde danışmanlık sunuyor

Uluslararası istihdam ve göç politikaları konusundaki uzmanlığıyla danışmanlık hizmetlerini sunduğu BlueCard şirketiyle somutlaştırdığını belirten Mehmet Özer, “BlueCard, Avrupa’nın değişen işgücü piyasasını Türkiye için yalnızca bir istihdam konusu olarak değerlendirmiyoruz. Sosyal uyum, bireysel ve profesyonel gelişim ve karşılıklı ilişkiler açısından da önemli olan bu durum, tarihsel açıdan iş odaklı mobilite geçmişi olan iki ülkenin aşina olduğu bir kavram. BlueCard olarak Avrupa’nın geleceğini şekillendirecek nitelikli göçmenleri Almanya’daki işlere yerleştirmekle kalmıyoruz. Adaylarımızın kariyer yolculuklarına destek oluyor, bürokratik süreçlerden kültürel adaptasyona, her aşamada onların yanında oluyoruz. BlueCard, Türkiye ile Avrupa arasında bir köprü olmanın ötesine geçerek stratejik bir danışman, vizyon sağlayıcı ve güvenilir bir rehber rolü üstleniyor” ifadelerini kullandı.

10 adaydan 7’si 6 ay içinde kalıcı istihdam elde ediyor

İşgücü mobilitesinin küresel işletmelerin üzerinde yoğun bir biçimde durduğu, küresel bir ekonomide en doğru yetenekleri en iyi pozisyonlarla eşleştirmek için uluslararası yetenek havuzlarından yararlanmaya önem verdiklerini dile getiren BlueCard Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“BlueCard, adaylara mülakat, vize ve yerleştirme süreçlerinde uzman danışmanlık ve kurumlarla doğrudan bağlantı vaat ediyor. BlueCard’ın danışmanlık verdiği 10 adaydan 7’si, altı ay gibi bir sürede kalıcı istihdam statüsüne kavuşarak yeni bir hayata başlayabiliyor. Kariyerlerini ileri taşıyan, hayal ettikleri geleceğe adım atan adaylar, Almanya işgücü piyasasında aktif rol alarak katma değerli üretim süreçlerine de destek oluyor. Nitelikli göçmenlerin Avrupa’da kalıcı yerleştirme yolculuğu, uzmanlık gerektiriyor; aksi halde stresli süreçler ve bürokratik aşamalar adayların motivasyonlarının kaybolmasına yol açabiliyor. BlueCard olarak bu noktada uzmanlığımızla devreye girerek, Türkiye’deki profesyoneller için şeffaf bir yerleştirme deneyimi sunuyoruz.”