Dives Holding’ten Kamuoyuna Açıklama

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Dives Holding, CZN Burak, Chef Burak ve buna bağlı diğer tüm markaların Türkiye dışındaki tek ve münhasır hak sahibidir. Taksim’de Hatay Medeniyetler Sofrası ile başlayan ve CZN Burak markası ile devam eden yolculuk, şirketimizin yatırımları ve stratejik yönetimi sayesinde yalnızca beş yıl içinde küresel bir başarı hikâyesine dönüşmüş; bugün itibarıyla 9 ülkede 10 farklı şube ile faaliyet göstermektedir. Bu başarı aynı zamanda Türk mutfağının uluslararası tanıtımında da önemli bir rol üstlenmiştir.”

Açıklamada, markaların yönetim sürecine de dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:

“Her ne kadar M. Burak Özdemir markalarımızın kamuoyundaki yüzü olsa da; tüm operasyonel süreçler, menü geliştirme, pazarlama stratejileri ve uluslararası büyüme adımları Dives Holding’in uzman ekipleri tarafından yönetilmekte ve yönlendirilmektedir. Bu yaklaşım, markalarımızın istikrar, sürdürülebilirlik ve profesyonellik ilkeleriyle geleceğe güvenle ilerlemesini sağlamaktadır.”

Şirket, Özdemir’in paylaşımlarının kurumsal görüşü yansıtmadığına vurgu yaparak şunları aktardı:

“Kıymetli misafirlerimizin, yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın bilmesini isteriz ki; M. Burak Özdemir’in yapmış olduğu kişisel paylaşımlar, şirketimiz Dives Holding’in kurumsal görüşünü veya herhangi bir restoranımızın operasyonlarını temsil etmemektedir. Bu paylaşımlar tamamen kişisel değerlendirmeler kapsamında ele alınmalıdır.”

Dives Holding açıklamasında ayrıca, CZN Burak ve Chef Burak markalarıyla 9 ülkede 10 şubede hizmet vermeye devam ettiklerini ve çok yakında yeni lokasyonların açılacağı bilgisini de paylaştı.

Şirket, misafirperverlik, profesyonellik ve güven ilkeleriyle yoluna devam ettiğini belirterek, yatırımcılarına, iş ortaklarına, çalışanlarına ve milyonlarca misafirine teşekkür etti.