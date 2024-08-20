eOfis’in prestijli iş adresi sağlayan sanal ofis hizmeti, en çok ticaret sektörü tarafından tercih ediliyor

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:19

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:19

Dolar bazında belirlenen metrekare fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ekonomik aktivitenin yoğun olduğu iş kentlerinde premium ofis kiralarını artırdı. Bu artışlar bireysel girişimciler veya küçük ölçekli şirketler için premium plazalarda ofis sahibi olmayı güçleştirirken, sanal ofis gibi yasal iş adresi sağlayan modellere yönelik talep arttı. Türkiye'nin en yaygın hazır ofis sağlayıcısı eOfis, 2024 ilk çeyreğine ilişkin sanal ofis trendlerini paylaştı.

Her şehirde, iş faaliyetlerinin belirli bölgelerde yoğunlaştığını kaydeden eOfis Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Melda Çelik, “İş aktivitesinin yoğunlaştığı bölgelerde ofis kiralamak, özellikle yolculuğunun başındaki girişimciler için çok daha zor hale geliyor. Maliyetleri dengelemek, her kararı stratejik değerlendirme süreçleri sonrasında vermek zorunda olan şahıs şirketleri veya küçük ölçekli girişimciler, kısıtlı sermayelerini doğrudan ofis gibi büyük maliyet kalemlerine yatırmak istemiyor. İlk aşamada ofis tercihleri, yalnızca yasal iş adresi gibi düzenleyici gereksinimleri karşılayacak şekilde yapılıyor. Bu da hem maliyet hem de fırsatlar açısından avantajı olan sanal ofis modelindeki popülariteyi beraberinde getiriyor” dedi.

SANAL OFİS KULLANAN İLK ÜÇ SEKTÖR BELLİ OLDU

Türk ticaret kanunları, şirket kurmak isteyen şahısların veya tüzel kişilerin yasal bir iş adresi göstermesini zorunlu tutuyor. Girişimciler, yasal iş adresi gösterirken ekonomik faaliyetin yoğun olduğu bölge sınırları içinde kalabilmeyi tercih ediyor. Tam da bu noktada girişimcilerin imdadına A+ plazalarda temel ofis hizmetleri alıp, aynı zamanda yasal iş adresi gösterebilmelerine olanak tanıyan sanal ofis hizmeti yetişiyor.

eOfis’in sanal ofis müşteri portföyünde %31’lik oranla en büyük payı iç - dış ticaret sektörünün çektiğini dile getiren Melda Çelik, “Bu sektördeki müşterilerimizin %15’i de e-ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor. Son dönemde ek gelir için freelance hizmet sunan, kişisel e-ticaret işletmesini kurarak iş fikrini büyütmeye odaklanan girişimcilerin sayısı çok arttı. Diğer yanda da diyetisyenler, mimarlar, mali müşavirler, avukatlar gibi, kendi bürolarıyla faaliyet gösteren işkolları var. Bu kişiler işlerini her yerden yürütebilir, ancak yasal iş adreslerinin konumu iş başarılarını dolaylı da olsa etkiliyor. eOfis müşterileri arasında ticaret profesyonellerini %12’lik oranla eğitim ve danışmanlık şirketleri ve %11’lik oranla teknoloji şirketleri izliyor. İnşaattan hukuka, emlaktan turizm ve organizasyona, pek çok sektör sanal ofis hizmetinden yararlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

13 İLDE, 60 MERKEZİ LOKASYONDA PRESTİJLİ OFİSLER ERİŞİLEBİLİR HALE GELİYOR

eOfis Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu Melda Çelik'e göre sanal ofis, fiziksel bir ofis yerine yalnızca yasal bir adrese sahip olmak isteyen girişimci ve şirketler için en uygun maliyetli seçenek olma özelliği taşıyor.

"Küçük bir işletme olarak Türkiye'nin en prestijli iş merkezlerinde ofise sahip normal koşullarda zor olsa da, eOfis’in bu noktalardaki lokasyonları, 13 ilde, 60 merkezi konumda A+ plazaları erişilebilir kılıyor” diyen Melda Çelik, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Üstelik eOfis müşterileri yalnızca maliyet avantajından değil, eOfis’in diğer ayrıcalıklı hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Tamamen esnek bir model olan sanal ofis modeliyle kullanıcılar, gelen kargoların karşılanması ve çağrı yanıtlamayı içeren profesyonel santral hizmetinden de yararlanabiliyor. Dilerlerse randevu sistemiyle toplantılarını eOfis şubelerinde gerçekleştirebiliyor. Öte yandan misafirler eOfis Business Lounge ile ücretsiz Wi-Fi, çay ve kahve gibi hizmetlere de erişebiliyor.”

SANAL, HAZIR VE PAYLAŞIMLI OFİS SEÇENEKLERİYLE TÜRKİYE'NİN EN YAYGIN AĞI

Hazır ofis trendlerinin ve İstanbul’da artan rekabetin hazır ofis sağlayıcıları için İstanbul dışı kentlere genişlemeyi bir trend haline dönüştürdüğünü söyleyen Melda Çelik, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“eOfis bu trendin öncüsü. Zira bugün Türkiye’nin en önemli 13 iş kentinde, 60’tan fazla lokasyon işleterek, Türkiye’nin en yaygın hazır ofis sağlayıcısı unvanını elinde tutuyor. İstanbul’daki şube sayımızı 2023’te 45’e çıkardık. Yalnızca sanal ofis değil, hazır ve paylaşımlı ofis seçeneklerimizle kiralanabilir fiziksel alanlar da sunarak ofis yaklaşımını bugünün gereksinimlerine uyarlıyoruz. Esnek sözleşme yaklaşımımız ve lokasyon çeşitliliğimiz, müşterilerimizi Türkiye’nin en geniş iş ağlarından birine dahil etmekle kalmıyor, aynı zamanda ofis maliyetlerini %80’den fazla azaltarak şirket sahiplerine işlerine odaklanma fırsatı veriyor. Dakikalar içinde teklif almak ve eOfis’in modellerinden yararlanmaya başlamak mümkün.”