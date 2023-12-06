"Gayrimenkulün Yeni Gözdesi: Arsa ve Tarla Yatırımları"

Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 06.12.2023 - 14:03

Ekonomik zorluklar, konut fiyatlarındaki yükseliş ve kredi imkanlarının sınırlanması, konut satışlarını azaltırken; arsa ve tarla yatırımları giderek önem kazanıyor. Atlas Group, 25 yıllık deneyimiyle İstanbul ve çevresinde doğayla uyumlu projelere odaklanarak sade yaşamı benimseyenlere çözümler üretiyor.

Atlas Group Kurucu Ortaklarından Umut Bingöl, ekonomik koşullarda sade yaşamı tercih edenlere yönelik çözümler sunduklarını belirtiyor. Arnavutköy gibi geleceğin şekillendiği bölgelerdeki mega projeler, arsa kooperatifçiliği ile birleşerek Türkiye'nin geleceğine yatırım yapma fırsatını doğuruyor.

Bingöl, projelerinde minimalizmin temel ilkelerine vurgu yaparak, yatırımların en güvenilir aracının arsa kooperatif sistemi olduğunu ifade ediyor. Çatalca, Tekirdağ İzmit gibi bölgelerde tiny house projelerine odaklanan Atlas Group, kooperatifçilikle birlikte düşük maliyetli ve demokratik bir yatırım ortamı sağlıyor.

Minimalizmi temel alan projeler, hızlı ve yoğun yaşamı basitleştirmeyi hedefliyor. Bingöl, müşteri hacminin %400 arttığı, ekibin %50 büyüdüğü bu süreçte, minimalizmle gürültüden uzaklaşmayı ve kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeyi vurguluyor.

“ARSA SATIŞLARINI FAİZ ORANLARI ETKİLEMEDİ”

Umut Bingöl, arsa ve tarla satışlarının artmasında faiz oranlarındaki artışın, kredili konut satışlarındaki azalışın etkili olduğunu ve doğru arsa yatırımının ileride değerinin artırabileceğine dikkat çekiyor. Yılın ilk 7 ayında gayrimenkul satışlarında arsa ve tarla yatırımlarının öne çıktı. Bunun başlıca sebepleri: pandemi süreci ve deprem riskinin etkisi. Bingöl, tarla piyasasındaki artışın yatırımcıları cezb ettiğini söylüyor. Arsa kooperatifi ile küçük payda parasına sahip olanların tapu sahibi olabildiğini, doğru arsa yatırımının da fiyatları artırabileceğini belirtiyor.