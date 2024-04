Girişimci Başak Özen Yağcı: “Kendim kullanmayacaksam, müşterilerime sunmam”

Yayınlanma: 30.04.2024 - 12:24

Güncelleme: 30.04.2024 - 12:24

Güzellik endüstrisinde %42’lik bir pazar payına sahip olan cilt bakımı sektörü, tüketici davranışlarıyla birlikte dönüşüyor. Birçok kişi, artık cilt bakımında cildin sağlık ve kalitesini artıran temiz içerikli ürünler ararken, girişimci Başak Özen Yağcı, Mia Klinika markası ile cilt bakımı sektörüne erişilebilir lüks anlayışını getirerek yeni bir döneme kapı aralıyor. Tıpkı globaldeki gibi Türkiye’de de uygun fiyatlı ama cilt üzerinde olumlu etki yaratan ürünleri erişebilir kılıyor.

“Ürünlerimiz Polonya’da dermatolojik testlerden geçiriliyor”

Mia Klinika Kurucusu Başak Özen Yağcı, “3 yıl önceki kuruluşumuzdan bu yana, kendimizi hep tüketicilerin yerine koyduk. Müşteri memnuniyetini önceliklendirdik. Başarımızın temelinde de bu anlayış yer alıyor. Şu an doğal, zararlı kimyasallar içermeyen 19 farklı çeşit cilt bakım ürünümüzü her yaş grubundan tüketicilere sunuyoruz. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri, herkes için erişilebilir kılıyoruz. Serum, krem, tonik, yıkama jelleri gibi geniş bir yelpazeye sahip ürünlerimizin her biri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. Ayrıca Polonya’daki özel laboratuvarlarda dermatolojik testlerden geçiriliyor. Böylece ürünlerimizle kullanıcılarımızın sağlığını da garanti altına aldığımızı kanıtlıyoruz” dedi.

“Kendim kullanmayacağım hiçbir ürünü müşterilerime sunmuyorum”

“Bir kadın girişimci olarak, işin ehli ve uluslararası deneyime sahip üretim ve iş geliştirme ekibi kurarak kısa sürede hızlı bir ivme yakaladım” diyen Mia Klinika Kurucusu Başak Özen Yağcı, “Yönetim seviyesinde erkek egemenliğinde olan bu sektöre adım attığımdan bu yana inancım ve tutkumla hedeflerime ulaşmak için yoğun bir şekilde çalıştım. Bugün geldiğim noktadan çok mutluyum. Ben hem cilt bakımına çok meraklı bir kadın hem de bu sektörü çok yakından takip eden bir tüketici olarak, bir ürün geliştirmek istediğimde insanların neler bekleyebileceğini, her zaman ilk kendi kendime sordum. KSatın almak istemeyeceğim veya yüzüme sürmeyeceğim bir ürünü müşterilerime de hiçbir zaman sunmadım”

“Tüm ürünlerimizin ambalajından formülasyonuna ve müşterilerimize kargolanmasına kadar her aşamasıyla eşim Ali Yağcı ile birlikte ilgileniyoruz. Bu özverimizin farkında olan tüketicilerin güvenini kazanarak ürünlerimize şans vermesini sağladık. Şu an kullanıcılarımız ürünlerimize hem kendi internet sitemizden hem de perakende tarafında Rossmann, Watsons ve Gratis mağazalarından ulaşabiliyor” dedi.

“2024 yaz sezonuna inovatif ürünlerimizle merhaba diyeceğiz”

Mia Klinika Kurucusu Başak Özen Yağcı, “Müşteri kitlemiz tamamen organik oluştu. Sadece dış görüntü veya fiyatla değil, içerik bilgisi ile ilgili çok bilinçli olan bir topluluğa sahibiz. Bu tüketicilerde her yaş grubundan insan bulunuyor. Çünkü, sosyal medyanın da etkisiyle cilt bakımı ve kozmetik ürünlerine ilgi duyan kitlenin yaş aralığı da çok genişledi. Y jenerasyonunun tüketim harcamaları artarken, artık 12 yaşındaki bir genç de cilt bakım ürünü sorabiliyor. Öte yandan tüketicilerde ortak bir sonuca da ulaşıyoruz. Buna göre artık, 2 ya da 3 ürünle cilt bakımı yapma devri geride kalıyor, yerini çok fonksiyonlu tekil ürünler alıyor. Biz de tüm ürünlerimizin birden çok soruna çözüm bulacak içeriklerden oluşmasına dikkat ediyoruz” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle tamamladı:

“2024 yaz sezonunda yeni, inovatif ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Temiz içerik ve güçlü formüllerle geliştirdiğimiz ürünlerimizle kaliteli cilt bakımını herkes için erişilebilir kılıyoruz. Koku, zararlı kimyasal ve paraben içermeyen ürünlerimiz, tüm cilt tiplerine uygun. Hayvanlar üzerinde deney ise yapmıyoruz. Gelecek dönemde de müşterilerimizin güvenli malzemelerle güçlü sonuçlara ulaşmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”