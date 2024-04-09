Halving coşkusu Block Earner'da yaşanıyor: Fiyatı doğru tahmin et, MacBook Air kazan!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 14:07

Güncelleme: 09.04.2024 - 14:07

Bitcoin'in 22 Nisan 2024 saat 03.00'teki fiyatını doğru tahmin eden veya en yakın tahminde bulunan bir kişi Block Earner'dan MacBook Air kazanacak.

Kampanyadan 17 Nisan 23.59'dan önce kaydını tamamlamış, KYC doğrulamasını yapmış ve kampanya süresince Kripto Al/Sat hesabında en az 1.000,00 TL'lik alım işlemi gerçekleştirmiş kullanıcılar yararlanabilecek.

Ayrıca, tahmin sonrası verilecek özel bağlantıyı arkadaşlarıyla paylaşan kullanıcılar, şartları yerine getiren her bir arkadaşı için 25 TL değerinde BTC kazanacak.

Birden fazla katılımcının aynı tutarı tahmin etmesi halinde, ilk tahminde bulunan kişi, kazanan sayılacak. O nedenle elinizi çabuk tutun ve tahmininizi şimdi gönderin!

HALVİNG NEDİR?

Halving, her 4 yılda bir Bitcoin madencilerinin blok başına kazandığı ödüllerin otomatik olarak yarıya düşürülmesidir. Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto tarafından tasarlanan bu mekanizma, yeni Bitcoin'lerin üretim hızını düşürür. Böylece Bitcoin'in öngörülebilir ve düşük bir enflasyon oranına sahip olması sağlanır. Nisan ayında gerçekleşecek Bitcoin'in dördüncü halving'iyle birlikte blok ödülü, 6.25 BTC'den 3.125 BTC'ye inecek. Günlük üretilen Bitcoin adedi de 900'den 450 BTC'ye gerileyecek.

BLOCK EARNER HAKKINDA

Block Earner, kullanıcılarına merkezi olmayan finansın avantajlarına erişmeleri için kullanıcı dostu bir arayüz sağlama misyonunda olan, Avustralya merkezli ve Blockchain destekli bir fintech şirketidir. 2022’nin başlarında Avustralya’da hizmete giren Block Earner, Kasım 2022’de ise Türkiye operasyonlarını başlattı. Şirket, Aralık 2021’de ABD’li risk sermayesi şirketi Framework Ventures’ın liderlik ettiği ve Coinbase Ventures, DeFi Alliance, Longhash Ventures, Stani Kulechov ile Emin Gün Sirer’in katılım sağladığı tohum turunda 4.5 milyon dolar yatırım aldı.