Hızlı moda tüketicilere yetişemiyor, artık 52 farklı mikro sezon koleksiyonu çıkıyor

Beğeni algısı sosyal medyayla birlikte durmaksızın değişirken, hızlı moda sektörü tüketicilere yetişemiyor. Markalar artık sadece dört mevsim değil, 52’den fazla mikro sezona imza atarak koleksiyon yayımlıyor. Bu hızın bir çıktısı olarak yoğun rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışan moda sektöründe inovasyon, verimlilik ve büyümeyi yönlendirme konusunda güçlü bir kariyere sahip Stratejik Perakende Operasyonları Lideri Gözde İnan, hızlı moda sektöründeki markalar için yol haritasını paylaşırken, uyarlanabilir son teknolojik gelişmelere de ışık tuttu.

“Farklı koleksiyonlar ve müşteri deneyimlerinde eşzamanlı fırsatlar yaratmak mümkün”

Uluslararası etkiye sahip ölçeklenebilir, veri odaklı çözümler sunmasıyla ve hem bölgesel hem de kurumsal düzeyde organizasyonel gelişime doğrudan katkıda bulunmasıyla tanınan Gözde İnan, şu açıklamada bulundu: “Her iş modeli farklı dinamikler taşır. Bu yüzden hızlı aksiyon almak, doğru ekipleri bir araya getirmek ve vizyonu sürekli güncel tutmak kritik. Hızlı moda sektöründe de doğru yönetim modellerini tercih etmek, müşteri memnuniyetini artırırken; ekonomik ve toplumsal fayda yaratmayı mümkün kılıyor. Tek bir projeye odaklanmak yerine, farklı koleksiyonlar ve müşteri deneyimleri üzerinden eşzamanlı fırsatlar yaratmak mümkün.”

“RFID gibi teknolojiler doğru yönetildiğinde sürdürülebilirliği destekliyor”

Sürdürülebilir başarı için vizyonu sürekli güncel tutmanın önemini vurgulayan Stratejik Perakende Operasyonları Lideri Gözde İnan, “Bir lider olarak her şeyi tek başınıza yapamazsınız ama doğru ekipleri bir araya getirip süreçleri yönlendirildiğinde başarı, uzun vadeli bir değer haline geliyor. Müşteri memnuniyeti ve sektöre kattığınız değer de en az ekonomik sonuçlar kadar önemlidir. Örneğin sadece bir trend değil, sektöre dönüşen hızlı modada yenilenen koleksiyonlar, kitlelerin algısını hızla etkilerken satışlara ivme kazandırıyor. Bu süreç, Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) gibi teknolojilerin yardımıyla doğru yönetildiğinde sürdürülebilirliği de destekleyebiliyor. Üretim ve satış süreçleri, çevreye duyarlı yöntemlerle birleştiğinde hem müşteri hem de toplum için değer yaratıyor” ifadelerini kullandı.

“Teknolojiyi sahada doğru kullanmak, yöneticilere stratejik konular için alan açtı”

RFID’nin ülke çapında uygulanmasına öncülük eden Stratejik Perakende Operasyonları Lideri Gözde İnan, RFID teknolojisinin mağazalara entegrasyon sürecinde edindiği deneyimleri şöyle anlattı: “Teknolojiyi doğru yönetmek, sadece operasyonel süreçleri hızlandırmakla kalmıyor, müşteri memnuniyetini de artırıyor. RFID gibi teknolojiler de sadece mağazacılık süreçlerinde hız değil; aynı zamanda doğru karar alma imkanı da sağlıyor. RFID uygulamasıyla birlikte ürünlerin mağazadaki hareketini anlık olarak takip edebildik. Bu, mağazaların operasyonel hızını artırdı ve müşteri deneyimini daha güçlü hale getirdi. Teknolojiyi sahada doğru kullanmak, yalnızca işgücünü azaltmakla da kalmadı. Yöneticilere daha stratejik konulara odaklanma fırsatı verdi. Mağaza başına kağıt kullanımı %80 oranında düşürdü.”

“Asıl mesele dönüşümü doğru yönetmek”

Perakende sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapmasının yanı sıra, görev devri ve dijital sipariş konsolidasyonu gibi temel sistemler geliştirerek ölçülebilir gelir artışı, kayıp azaltma ve iş akışı optimizasyonu sağlayan Gözde İnan, “RFID’nin sağladığı verimliliği, mağaza ekiplerimizi eğiterek ve yönlendirerek günlük operasyonların bir parçası haline getirdik. Bu sayede mağazacılık daha dinamik, hatasız ve müşteri odaklı ilerledi. Nitekim teknoloji sadece bir araç değil, doğru yönetildiğinde sektöre uzun vadeli değer katan bir strateji. Moda sektörü sürekli yenileniyor. RFID gibi çözümler, bu yenilenmeye hız ve doğruluk kazandırıyor. Asıl mesele, bu dönüşümü doğru şekilde yönetebilmek” diyerek sözlerini tamamladı.