İpekyolu Kuyumculuk, 8. kez "İhracatın Yıldızı” seçildi

Yayınlanma: 19.04.2024 - 18:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 18:00

Türkiye, ihracatta rekora koşmaya devam ederken bu ivmenin lokomotiflerinden olan mücevher ve kuyumculuk sektörü pastadaki payını artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre, 2023’te mücevherat ve ilgili eşyalar kapsamında 8,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiği kaydediliyor. Bu başarıda payı olan yerli markalar ise ödüllerle taçlandırılıyor. Son olarak, en gözde madenlerden olan gümüş alanında adından sıkça söz ettiren İpekyolu Kuyumculuk, Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 18 Nisan’da düzenlenen İhracat Yıldızları Ödül Töreni’nde “Gümüşten Mamul Mücevherat kategorisinde” 8. kez birincilik ödülü almaya hak kazandı.

“ÜLKE İHRACATIMIZIN BİR PARÇASI OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın’ın da katıldığı ödül töreninde konuşan İpekyolu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kaygısız, konuya dair, “Türkiye'nin yüzüncü yılında ihracattaki katkımızı artırmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ihracatının büyük bir oyuncusu ve daha önemlisi bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dünyanın liderleri arasına girme hedefiyle azimle ve kararlılıkla çalışarak bu katma değer yarışında bayrağı daha ileri taşıyor, rekorlara birlikte koşuyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞARILARININ SIRRI DOĞRU STRATEJİ

Aynı zamanda İstanbul Gümüş ve Takı Derneği'nin Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesi olan Hüseyin Kaygısız, bu ödülü kazanmalarının anahtarını açıklayarak “Başarımızın sırrı, doğru ürünü pazara doğru zamanda doğru fiyatla sunmak. Ama hepsinden önemlisi çok çalışmak” dedi. İpekyolu Kuyumculuk’un faaliyetlerine ilişkin detayları paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı, yenilikçi ve benzersiz tasarımları ve yüksek kaliteli ürünleriyle dünya çapında tercih edildiklerini ve alt markalarından Sette Jewels’in ürünlerinin de yurt dışında öne çıktığını söyledi.