Koç’un satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketinde iki yeni atama

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:00

Koç Topluluğu bünyesinde 2003’te kurulan kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer’den, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli organizasyon değişikliği ve atama haberleri geldi. Kadın çalışan oranının %51, kadın yönetici oranının ise %40 olduğu şirkette, iki yeni kadın yönetici ataması yapıldı.

Kısa bir süre önce, markasını yeni bir kimlikle Zer’den KoçZer’e dönüştüren şirket, tüm markalarının marka yönetimi, pazarlama ve dış iletişim faaliyetlerini tek çatıda toplamak amacıyla Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü kurduğunu ve Sanem Bayraklı’nın liderlik edeceğini duyurdu. İnsan Kaynakları da ayrı bir direktörlük olurken, Arçelik-LG’de İnsan Kaynakları Müdürü olan Füsun Çelik, KoçZer’in İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.

Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne atanan Sanem Bayraklı, KoçZer’in pazarlama atılımlarının artacağını vurgulayarak “KoçZer’in satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında sunduğu uzmanlık ve dijitale dayanan iş modelinin daha fazla iş ortağına ulaşabilmesi için pazarlama ve iletişim yatırımlarımızı güçlendirmeye ihtiyacımız var. KoçZer’i daha iyi anlatarak, müşteri yolculuğunu pazarlama faaliyetleri ile destekleyerek sadakati oluşturmak önceliğimiz olacak” dedi.

İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini üstlenen Füsun Çelik, KoçZer’in kültür dönüşümüne vurgu yaptı ve “Koç Topluluğu’ndaki görevlerim boyunca, KoçZer’in gelişimini yakından görme imkanım oldu. Günden güne hizmetleriyle, dijital platformlarıyla ve insan kaynağıyla büyüyen KoçZer’de yönümüz, açık iletişimin ve müşteri odaklılığın ana değer olduğu bir organizasyon kurmak olacak” açıklamasını yaptı.

Sanem Bayraklı kimdir?

2020 yılından itibaren KoçZer’de İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapan Sanem Bayraklı, kuruma 2010 yılında Lojistik Satın Alma Yöneticisi olarak katılmıştı. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Sanem Bayraklı, Koç Üniversitesi’nde MBA yaptı. 2021’de ise “Dijital İşletme” (Digital Business) alanında Columbia Business School Executive Education ve MIT Sloan’ın ortak programının lisansüstü diplomasını aldı. Bayraklı, 1 Nisan 2024 itibariyla Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak görevine devam edecek.

Füsun Çelik kimdir?

KoçZer İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nü üstlenen Füsun Çelik, iş hayatına 2004 yılında Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde İş Kurma ve Geliştirme Danışmanı olarak başladı. 2007-2014 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası’nda Organizasyonel Gelişim alanında görevler üstlendi. 2014’te Performans ve Ücret Yönetimi Uzmanı ve Organizasyon Geliştirme Yöneticisi olarak Koç Holding’e katılan Çelik, daha sonra Tüpraş Yetenek, Liderlik Gelişimi ve İşveren Markası Grup Müdürü olarak çalıştı. Eylül 2021’de ise Arçelik - LG Klima’ya İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri ve Sağlık, Güvenlik Çevre süreçlerine liderlik etmek üzere İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı.