Lens, Avail ile Ethereum üzerinde sosyal ağlar kurmak için işbirliğine gitti

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:48

Güncelleme: 18.09.2024 - 16:48

Zincir üstü (onchain) sosyal ağ altyapısında öncü bir rol üstlenen Lens, bugün tüm Web3 kullanıcılarını ve geliştiricilerini bir araya getiren katman geliştiren Avail ile stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Bu iş birliği, Lens’in merkeziyetsiz sosyal ağlar için ölçeklenebilirlik, doğrulanabilir işlemler ve maliyet etkin bir altyapıya kavuşmasını sağlıyor.

Lens, Avail’in ZK teknolojisine uygun hale getirilmiş veri kullanılabilirlik katmanını (Avail DA) kullanarak, sosyal medya gibi yüksek hacimli kullanım alanlarını blok zincirlerinde mümkün hale getirecek. 2024’ün son çeyreğinde piyasaya sürülecek olan yeni nesil Lens, merkeziyetsiz sosyal ağlar için önemli bir adım olacak. Avail, KZG taahhütlerini ve Veri Kullanılabilirlik Örnekleme (DAS) teknolojisini bir araya getirerek zincirden bağımsız bir veri katmanı sunuyor ve bu altyapı Lens’in milyonlarca kullanıcıyı desteklemesine olanak tanıyor. Bu iş birliği, Lens’i esnek, geleceğe hazır ve uygun maliyetli açık sosyal ağlardan biri haline getiriyor.

“Sosyal medya gibi yüksek hacimli kullanım alanlarını blok zincirlerinde mümkün olacak”

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Lens kurucusu Stani Kulechov, “Lens olarak hedefimiz, Ethereum üzerinde tam anlamıyla dayanıklı bir ağ oluşturmak ve her düzeyde katılım ile şeffaflığı koruyarak mülkiyeti ve kontrolü desteklemektir. Ayrıca yeni ve ilginç kullanım alanlarının önünü açıyoruz. Modüler ve dayanıklı temeller üzerine inşa edilen yeni nesil Lens, Avail DA sayesinde en gelişmiş ve geleceğe hazır veri kullanılabilirliği çözümünü kullanıyor” dedi.

Avail kurucu ortağı Anurag Arjun ise, “Lens ile yaptığımız iş birliği, Web3’ün bağlantı ve ölçeklenebilirliğini artırma vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde. Bu iş birliği ile sosyal ağların 2024 ve sonrasında nasıl çalışabileceğine dair yeni bir standart belirliyoruz. Blok zinciri ekosistemi genelinde verimlilik ve birlikte çalışabilirlik artarken, merkeziyetsiz sosyal ağlar daha erişilebilir, çok yönlü ve küresel bir kitle için daha etkili hale geliyor. Amacımız, her etkileşimi gelişmiş, kullanıcı dostu teknolojilerle güçlendirilmiş bir gelecek inşa etmek, bu da web üzerinde gerçek bağlantılar ve yaratıcılığı teşvik ediyor.”

Avail teknolojisi sayesinde bu iş birliği, Lens üzerinde geliştirilen uygulamaların kullanıcıların nerede olursa olsun erişilebilir olmasını sağlayarak web3 genelinde kesintisiz ve kullanıcı dostu etkileşimleri kolaylaştırıyor. Avail’in altyapısı, Lens’in dayanıklı ve ölçeklenebilir ağlar vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için kritik öneme sahip. Geliştiriciler için bu iş birliği, bir sonraki nesil sosyal uygulamaları geliştirmek için güçlü, ölçeklenebilir ve maliyet etkin bir temel sunarken; kullanıcılar, sosyal kimliklerini, ilişkilerini ve verilerini sahiplenip kontrol edebilecekleri ve taşıyabilecekleri bir deneyime kavuşuyor.

Lens Hakkında:

Lens, geliştiricilerin ölçeklenebilir, güvenli ve dayanıklı sosyal uygulamalar oluşturmasını sağlayan blok zinciri tabanlı modüler bir altyapıdır. Lens, sıfırdan başlayarak sosyal ağları anlamaya yönelik bir yaklaşımla, farklı veri türlerinin farklı güvenlik gereksinimlerine sahip olduğunu göz önünde bulundurarak dayanıklılığı ödün vermeden sağlar. ZKsync ve Avail DA teknolojilerini bir araya getirerek, Lens, Ethereum ve EVM uyumlu ağlar ile tam uyum sağlayarak milyonlarca kullanıcıya hizmet verebilecek bir ekosistemin ev sahibi olmaya hazırlanıyor. Lens’in güçlü sosyal medya özellikleri, daha kullanıcı dostu bir web3 sosyal deneyimini teşvik edecektir. Daha fazla bilgi için Lens’i ziyaret edin.

Avail Hakkında:

Avail, Polygon’un eski kurucularından Anurag Arjun tarafından yönetilen ve rollup parçalanmasını ölçekli olarak çözmek için bir birleştirme katmanı geliştiren bir şirkettir. Avail, Ethereum’un danksharding yol haritasında yer alan KZG Taahhütleri ve Veri Kullanılabilirlik Örneklemesi (DAS) dahil olmak üzere aynı teknolojiyi uygulayan temel bir veri kullanılabilirlik katmanı olan Avail DA ile blok zinciri ölçeklenebilirliği sorununu ilkelerden başlayarak çözüyor. Avail’in güvenliği, Avail Fusion aracılığıyla çoklu varlık stake etme ile güçlendirilmiştir. Birleştirme yolculuğunuza bugün availproject.org adresinden başlayın.