Metro Türkiye ile iyi beslen iyi öğren!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 15:42

Güncelleme: 29.08.2024 - 15:42

Hem aileler hem de çocuklar için oldukça heyecanlı olan yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşıyor. Çocukların okullarda tükettiği tüm yiyecek ve yemekler ise sağlıkları ve dolayısıyla başarıları için oldukça önemli. Ne yazık ki günümüzde kaliteli ve güvenilir gıdaya erişim giderek azalıyor. Güvenilir kaynaklardan elde edilen gıda ürünlerinin yanı sıra son dönemde çocuklarda çok daha sık görülmeye başlanan süt ya da glüten alerjisi gibi gıda hassasiyetlerinin de okul menüleri hazırlanırken, dikkatten kaçmaması gereken bir diğer önemli unsur.

Yaklaşık 35 yıldır ülkemizde yeme içme sektörünün 1 numaralı iş ortaklarından olan Metro Türkiye, farklı beslenme şekillerini kapsayacak ürün çeşitliliğini müşterilerine, kalite ve güvenceyi esas alarak sunuyor. Yerel üreticilerle, güvenilir ürün kaynakları oluşturan Metro Türkiye’nin nihai hedeflerinden biri ise Türk mutfağına gelecek nesillerin de bugünkü lezzetiyle ulaşabilmesini sağlamak. Tüm bunların ışığında ‘İyi Beslen, İyi Öğren’ diyen Metro Türkiye, okullarda çocukların sağlıklı gıdalarla buluşması ve dahası erken yaşta yerel ürünün önemi ve Türk mutfağını öğrenebilmesi için önemli bir katkıda bulunuyor.

Sunduğu gıda ve gıda dışı ürünlerinin yüksek kalite ve güvenlik standartlarını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenli olarak denetimler ve 1.600 parametreye göre kapsamlı analizler gerçekleştiren Metro Türkiye, güvenli gıdaya ulaşmanın gıdanın izini sürmekle başlayacağına inanarak, tüketicilere ‘Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen’ söyleminde bulunarak gıda okuryazarlığını da artırmaya çalışıyor. Toplamda 4 bine yakın üründe izlenebilirlik sunan Metro Türkiye, ürün etiketlerinde bulunan QR kod sistemi ile müşterilerinin, ürünler rafa gelene kadarki tüm sürecin dijital hikâyesine erişebilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra yerel ürünlerin sürdürülebilirliğiyle mutfak kültürümüzün nesiller boyu aynı kalması için çalışmalarda bulunan Metro Türkiye, çocuklarımızın bu topraklarda yetişen meyve ve sebzeleri tanımasını, nereden geldiğini bilmesini, Coğrafi İşaretli ürünleri öğrenmesini önemsiyor.

Güvenilir Kırtasiye Ürünleri Ulaşılabilir Fiyatlarla Metro’da

Metro Türkiye, gıda ürünlerinde sunduğu güvencenin yanı sıra çocukların kullandığı kırtasiye ürünleri için de 2008’den bu yana sektöre öncülük eden çalışmalar gerçekleştiriyor. Çocukların okulda kullandığı ürünlerin sağlığa uygunluğunu fitalat gibi zararlı kimyasallardan ağır metallere 140’tan fazla farklı parametrede teste tabi tutarak sadece test sonucu uygun olan ürünleri raflarına taşıyan Metro Türkiye’nin sunduğu güvenilir kırtasiye ürünleri bu yıl da çeşit çeşit. Aro ve Sigma markalı fosforlu kalem, tahta kalemi, kurşun kalem, ataş, tebeşir başta olmak üzere pastel boya, kuru boya, defter, silgi, sulu boya, lisanslı okul çantalarından su matarasına, tekstilden ayakkabıya kadar yüzlerce kırtasiye ürünü, ulaşılabilir fiyatlar ve ‘Çok Al Az Öde’ avantajlarıyla öğrencilerin yeni okul dönemine eşlik etmek için tüm Metro Türkiye mağazalarında sizleri bekliyor.