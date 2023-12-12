Telekomünikasyon girişimi Pocket Wifi Turkey globale açılma yolunda 8.9 milyon TL’lik yatırım aldı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:27

Güncelleme: 12.12.2023 - 16:27

Pocket Wifi Turkey, yeni yılda faaliyet gösterecek Pocket esim markası ile yerli ve yabancı turistlere Esim hizmeti sağlamaya başlayacak. Global seyahatlerde Pocket eSim tarafından kullanıcılar için en uygun eSim seçeneği fiziki bir sim karta ya da ek bir cihaza ihtiyaç duyulmadan hızlı ve uygun fiyatlı bir şekilde sunulacak. Pocket Wifi Turkey, Pocket eSim markası ile yeni dönemde global pazardaki en önemli Esim firmalarından birisi olmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan PWT Teknoloji Kurucu Ortağı Eymen Özkan, alınan yatırımla 140’tan fazla destinasyona seyahat edecek turistlere “Pocket eSim” markası ile sunacakları esim hizmeti ile turistlerin en önemli seyahat ihtiyaçlarından olan bağlantı gerekliliğini dijital olarak karşılayacaklarını iletti.

Alınan yatırımı büyüme stratejileri doğrultusunda kullanacaklarını ve globalde en önemli oyuncu olmak istediklerini aktaran Eymen Özkan, ilk etapta Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den seyahat eden turistleri hedefleyerek uygulamanın kullanıcı sayısını artırmayı, odak Pazar olarak Dünya’da en çok yurtdışına seyahat eden nüfusa sahip Amerika ve Çin pazarlarını domine etmeyi amaçladıklarını ifade etti. İçinde bulundukları Roaming pazar büyüklüğünün 2027’e kadar 10 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkmasının beklendiğini ifade eden Eymen Özkan, yakın vadede tüm dünya turistlerinin kullandığı bir uygulama olmayı hedeflediklerini söyledi.