Terzi Ayhan Classics ürünlerini 100’den fazla ülkeye gönderiyor

T.C. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 7,5 milyonu aşkın Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor; bunların yaklaşık 6 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde bulunuyor. Türkiye’den alışveriş alışkanlığını sürdüren bu kitlenin klasik erkek giyim talebini online kanala taşıyan Terzi Ayhan Classics, TerziAyhan.com adresindeki internet sitesiyle Trendyol, Amazon, Hepsiburada, WhatsApp ve Instagram üzerinden 100’den fazla ülkeye satış yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da 9 mağazası bulunan marka, yurt dışı satışını doğrudan kendi internet sitesi ve müşteriyle bire bir iletişim kanalları üzerinden yürütüyor. Siparişler Türkiye’deki merkezde hazırlanarak uluslararası kargoyla alıcısına ulaştırılıyor.

TALEP AĞIRLIĞI AVRUPA VE ORTADOĞU’DA

Terzi Ayhan Classics Kurucusu ve CEO’su Erhan Kıyağan, 30 yıllık terzilik birikimlerini Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki müşterileriyle de buluşturduklarını belirterek, “Markamıza yurt dışından gösterilen ilgi, global satış operasyonumuzu geliştirmemizde önemli bir motivasyon oldu. Bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişleri Türkiye’den müşterilerimize ulaştırabiliyoruz. Hedefimiz, Terzi Ayhan Classics’i erkek giyim alanında Türkiye’den dünyaya açılan güçlü markalardan biri haline getirmek” dedi.

BEDEN VE MODEL SEÇİMİ UZAKTAN DESTEKLE ÇÖZÜLÜYOR

Klasik erkek giyimde online satışın en kritik başlığı, mağazaya gelmeden doğru bedenin ve modelin seçilebilmesi. Terzi Ayhan Classics, yurt dışındaki müşterilerine WhatsApp ve sosyal medya kanalları üzerinden beden ve ürün seçimi konusunda bire bir destek veriyor. Böylece Türkiye dışında yaşayan müşteriler, mağazaya gelmeden markanın koleksiyonlarına erişebiliyor.

Erhan Kıyağan, bu desteğin uluslararası satışın belirleyici unsuru olduğunu vurgulayarak, “Yanlış beden riskini en aza indirmek, yurt dışı satışta tekrar eden müşteri kazanmanın en önemli koşulu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEKİ ÜRÜN VE HİZMET STANDARDI YURT DIŞINA TAŞINIYOR

Ürün yelpazesinde takım elbise, smokin, damatlık, pantolon, ceket, gömlek ve ayakkabı gibi kategoriler bulunduran marka, yurt dışındaki müşterilerine de Türkiye’deki ürün ve hizmet standardını sunmayı hedefliyor. Terzi Ayhan Classics, önümüzdeki dönemde uluslararası satışın toplam iş hacmi içindeki payını artırmayı ve Türk erkek giyim sektörünün global pazardaki görünürlüğüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

Terzi Ayhan Classics; yüksek kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla birleştirirken müşteri memnuniyetini de merkeze alıyor. “Her Dikişte Bir İmza” mottosuyla hareket eden marka, faaliyetlerini 7 farklı üretim atölyesi ve 15 bin metrekarelik operasyon-depo alanıyla destekliyor. Sosyal medyada 3 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen markanın tasarımları; seçkin kumaş tercihlerinden modern tekniklere, köklü terzilik disiplininden güncel trendlere kadar pek çok unsurun birleşimiyle hayat buluyor.