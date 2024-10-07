TestInvite’den işe alımlarda kopya çekmeyi sonlandıracak yapay zeka çözümü

Yayınlanma: 07.10.2024 - 19:06

Güncelleme: 07.10.2024 - 19:06

Küreselleşmenin dijitalleşmeyle hız kazandığı iş dünyasında işe alım süreçlerinde kopya çekme vakaları, şeffaflığı tehlikeye atarken güvenilirlik sorunlarını da ortaya çıkarıyor. Birçok yönetici, adayların sınavlarda kopyaya başvurmasıyla doğru kararları vermekte zorlanırken, çözüm yazılım şirketinden geldi. İşe alımlarda sıklıkla kullanılan İngilizce yeterlilik sınavlarının kopya çekmeye karşı savunmasız olduğunu belirten TestInvite CEO’su Mustafa Ekim, online sınavlarda kopya olaylarını sonlandıracak yapay zeka destekli sınav teknolojilerini açıkladı.

Online İngilizce yeterlilik sınavlarındaki kopya çekme girişimine karşı oluşan açıkların işe alım süreçlerinde hataya sebebiyet verdiğini dile getiren Mustafa Ekim, “Yeterli güvenlik önlemleri alınmadığında, kurumların düzenlediği sınavlarda kopya çekme girişimleri ciddi bir sorun haline geliyor. Araştırmalara göre, güvenlik önlemleri yetersiz olan kurumlarda adayların %62'sinin sınavlarında kopya tespit edildi. Bu durum, sınavların güvenilirliğini büyük ölçüde tehdit ederken, işe alım süreçlerinde adaletsiz ve şeffaflıktan uzak bir ortam yaratıyor. Adayların yeteneklerinin yanlış değerlendirilmesi, etik yaklaşımlara sahip olmayan bireylerin işe alınmasına yol açabiliyor. Geliştirdiğimiz GELT (Global English Level Test) ise dünya çapında kullanılan güvenli bir İngilizce yeterlilik sınavı olarak, bu sorunlara çözüm niteliği taşıyor, etkili bir sistemle işverenlerin ihtiyacını karşılıyor” dedi.

“ETİK DEĞERLERE SAHİP OLMAYAN ADAYLARIN İŞE ALINMASI, ŞİRKETLERE ZARAR VEREBİLİR”

Özellikle İngilizce yeterlilik sınavlarında, adayların Google ve ChatGPT gibi dijital araçlara başvurarak kopya çekme eğilimi gösterdiğini vurgulayan TestInvite’ın CEO’su Mustafa Ekim, “Online sınavlarda İngilizce yetenekleri zayıf olan adaylar, kopya girişiminde bulunabiliyor. Sınav sorularını da adaylar kendi aralarında kolayca paylaşılabiliyor, bu da birçok adayın soruları ve cevapları önceden bildiği sınavlara katılarak yüksek not almaları demek oluyor. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda İngilizce dil becerisi eksik olan adayların işe alınması söz konusu olabilir. Ancak bu durum, şirketler için hem finansal hem de operasyonel sorunlara yol açabilir. İngilizce bilmeyen ve kopya çekerek sınavı geçen adayların işe alındıktan sonra İngilizce yeterliliklerinin düşük olduğu anlaşıldığında, iletişim hataları, iş süreçlerinde aksaklıklar ve hatta müşteri ilişkilerinde sorunlar yaşanabilir. Ayrıca, etik değerleri düşük bir adayın işyerindeki diğer çalışanları da olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır” şeklinde konuştu.

“YAPAY ZEKA DESTEKLİ İZLEME SİSTEMİYLE KOPYALARI TESPİT ETMEK MÜMKÜN”

Dünyada birçok ülkede kullanılan güvenli İngilizce yeterlilik sınavı uygulamasıyla sorunların çözülmesinin mümkün olduğunu belirten Mustafa Ekim, “Sınav güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli gelişmiş teknolojiler kullanıyoruz. Bunlar arasında en etkili yöntemlerden biri, yapay zeka destekli izleme sistemi. Bu sistem sayesinde, adayların kamera ve ekranları eş zamanlı kaydedilip sınav esnasında gösterdikleri davranışlar analiz edilir. Ayrıca, ekran kilitleme teknolojisi sayesinde adayların sınav sırasında başka sayfaları açması veya kopya çekme girişimleri tespit edilebilir.

Örneğin, adayın sınav sırasında ekranı kaç kez değiştirdiği, sınav sorularını yanıtlama hızındaki anormallikler ya da şüpheli davranışlar raporlanır ve değerlendirmeye alınır. Video kayıtları, sınav sonrası detaylı inceleme yapılmasına olanak tanırken, ekran kilitleme teknolojisi sayesinde sınav güvenliği en üst seviyeye çıkarılır. Bu tür güvenlik önlemleri, sınavların doğruluğu ve güvenilirliği açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMATİK RASTGELELEŞTİRİLMİŞ SORULAR

TestInvite’ın CEO’su Mustafa Ekim, dijital sınav güvenliğini artırmaya yönelik kopya çekme tespit ve önleme yöntemleriyle ilgili sözlerini şöyle tamamladı: “Sınav soruları her aday için sistematik olarak rastgeleleştirilerek, sınav güvenliği daha da artırılabilir. Rastgeleleştirilmiş soruların kullanılması, adayların sınav sorularını önceden öğrenme veya başkalarıyla paylaşma olasılığını minimize eder. Her adayın karşısına farklı sorular çıkaran bu sistem, kopya çekme girişimlerini zorlaştırırken, aynı zamanda aynı konuları ölçen ve benzer zorlukta soruları seçerek sınavların adil bir şekilde yürütülmesini sağlar. Hem bireylerin yetkinliklerini adil bir şekilde ölçmek hem de işverenler için güvenilir bir işe alım süreci sağlamak, modern iş dünyasında önemli bir zorunluluk haline geldi. GELT ve TestInvite’ın sunduğu çözümler, bu alandaki sorunların üstesinden gelmek için ideal bir platform oluyor.”