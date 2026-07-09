Türkiye'de B2B tedarik pazarı dijitalleşmeyle en hızlı büyüyen segment haline geldi

Mordor Intelligence'ın Türkiye e-ticaret pazarına ilişkin analizine göre, ülkedeki B2B platformları pazarın en hızlı büyüyen segmentini oluşturuyor ve 2031'e kadar yıllık ortalama yüzde 11,46 bileşik büyüme oranıyla ilerliyor. Aynı analiz, B2B tedarik portallarının endüstriyel satın alma iş akışlarını dijitalleştirerek toplam işlem hacmine taze bir ivme kattığını ortaya koyuyor. Bu tablo, kurumsal alıcıların artık tedarikçi bulma sürecini tesadüfe bırakmak istemediğini gösteriyor. Dijital tedarik altyapıları, firmaların yeni iş ortaklarına ulaşma biçimini standartlaştırıyor ve şeffaflaştırıyor. Böylece hem büyük ölçekli şirketler hem de küçük işletmeler için tedarik süreci daha öngörülebilir hâle geliyor.

Sektördeki bu hızlı büyüme, satın alma teknolojilerine odaklanan yerli girişimlerin de önünü açıyor. Bu gelişmeler ışığında Pazardex Kurucusu ve CEO'su Emre Göyce, tabloyu şöyle değerlendiriyor: "Türkiye'de B2B tarafının e-ticaretin en hızlı büyüyen segmenti olması bizim için tesadüf değil, bir zorunluluğun sonucu. Satın alma ekipleri artık doğru tedarikçiyi günlerce aramak yerine, kategorize edilmiş ve doğrulanmış bir ağa tek noktadan ulaşmak istiyor. Biz de Pazardex'i tam olarak bu ihtiyacın üzerine kurduk; amacımız satın almacı ile tedarikçiyi güvenilir bir dijital zeminde buluşturmak."

"DOĞRU TEDARİKÇİYE ULAŞMAK ARTIK GÜNLERİ DEĞİL DAKİKALARI ALACAK"

Mordor Intelligence'ın küresel satın alma yazılımı (procurement software) pazarına ilişkin raporuna göre, pazarın büyüklüğü 2025'te 9,81 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve 2031'de 17,11 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, yaklaşık yüzde 9,76'lık bir yıllık bileşik büyüme oranına karşılık geliyor. Aynı rapor, 2025 yılında imalat sektörünün yüzde 21,63'lük payla pazarın en büyük kullanıcısı olduğunu gösteriyor. Bu veriler, satın alma süreçlerinin artık elle yürütülen bir operasyon olmaktan çıkıp teknolojiyle yeniden kurgulandığına işaret ediyor. Şirketler; karmaşık malzeme listelerini, tedarikçi ilişkilerini ve satın alma kararlarını dijital araçlarla yönetmeyi tercih ediyor. Bu eğilim, önümüzdeki yıllarda satın alma yazılımlarına yönelik talebin istikrarlı biçimde artacağını düşündürüyor.

Göyce, bu küresel eğilimin Türkiye'deki yansımalarını yakından izlediklerini belirtiyor. "Dünyada satın alma yazılımı pazarının istikrarlı büyümesi, aslında şirketlerin tedarik süreçlerini bir maliyet kalemi değil, stratejik bir yetkinlik olarak görmeye başladığını gösteriyor" diyor. Ona göre bu değişim, doğru tedarikçiye ulaşma süresini radikal biçimde kısaltacak ve kurumsal alıcıların iş yükünü hafifletecek. Göyce, Pazardex'in kategori bazlı akıllı eşleştirme sistemi ve doğrulanmış firma profilleriyle bu süreci hızlandırmayı hedeflediklerini vurguluyor. Platformun tedarikçi davet sistemi sayesinde büyümenin organik ve güven odaklı ilerlediğini, satın almacılara özel tasarlanan deneyimin ise Pazardex'i klasik bir firma rehberinden ayırdığını sözlerine ekliyor.

DİJİTAL TEDARİK, KURUMSAL VERİMLİLİĞİN YENİ BELİRLEYİCİSİ OLDU

Kurumsal tedarik, uzun yıllar boyunca büyük ölçüde kişisel ilişkilere ve dağınık bilgi kaynaklarına dayanan bir alan olarak kaldı. Bugün ise şirketler için tedarik süreçlerinin verimliliği, doğrudan rekabet gücünün bir parçası hâline geldi. Doğru tedarikçiye hızlı ulaşmak, maliyetleri kontrol etmek ve süreçleri şeffaf yönetmek, işletmelerin öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Bu ihtiyaç, tedarik süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren platformların önemini artırıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için, sınırlı pazarlama bütçeleriyle yeni kurumsal müşterilere ulaşmak giderek daha kritik bir mesele. Dijital tedarik ekosistemleri; alıcı ve tedarikçiyi aynı zeminde buluşturarak bu erişim maliyetini düşürüyor, ticari ilişkilerin daha sürdürülebilir kurulmasına zemin hazırlıyor. Sektör, geleneksel yöntemlerin yerini veriye dayalı, ölçeklenebilir çözümlere bıraktığı yeni bir döneme giriyor.

"AMACIMIZ BU DÖNÜŞÜME SINIRLARIN ÖTESİNDE YÖN VERMEK"

Türkiye merkezli bir teknoloji girişimi olan Pazardex, satın alma profesyonelleri ile tedarikçileri aynı dijital ekosistemde buluşturan yeni nesil bir B2B tedarik ve iş geliştirme platformu olarak konumlanıyor. Platform; firma profilleri, kategori bazlı eşleştirme, tedarikçi tanıtım alanları ve kullanıcı etkileşimini artıran ödüllendirme modeliyle sektöre bütünleşik bir yaklaşım sunuyor. Emre Göyce, platformun gelecek vizyonunu paylaşıyor.

"Bizim için Pazardex yalnızca bir platform değil, satın alma dünyasının dijital dönüşümüne yön verme iddiası taşıyan bir proje" diyor Göyce. Öncelikli hedeflerinin, Pazardex'i Türkiye'nin en kapsamlı satın alma ve tedarikçi platformlarından biri hâline getirmek olduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda platforma satın alma süreçlerini daha akıllı kılacak yeni modüller ve kullanıcı deneyimini geliştirecek özellikler eklemeye devam ettiklerini aktarıyor. Göyce, orta vadede sektörün referans platformu olmayı, uzun vadede ise uluslararası pazarlara açılarak farklı ülkelerdeki satın almacı ve tedarikçileri aynı dijital ekosistemde buluşturmayı hedeflediklerini söylüyor. "Vizyonumuz sadece bir platform olmak değil; satın alma dünyasının dijital dönüşümüne yön veren küresel bir teknoloji markası hâline gelmek" ifadeleriyle sözlerini tamamlıyor.