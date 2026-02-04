Yerli motosiklet üretiminde hız ve kalite standartları yükseliyor

Türkiye motosiklet pazarında yerli üretimin payı artarken; Musatti Motor, yüksek üretim kapasitesi ve güçlü satış sonrası organizasyonuyla dikkat çekiyor. Toplam 45.000 m² alan üzerine kurulu modern tesislerinde faaliyet gösteren marka, üretim hızı ve teknolojik altyapısıyla küresel standartları Türkiye’ye taşıyor.

AYLIK 7.700 ADETLİK ÜRETİM KAPASİTESİ

Musatti Motor, 20.000 m² kapalı alana sahip entegre tesislerinde üretim süreçlerini uzman otomotiv ve makine mühendislerinin denetiminde gerçekleştiriyor. Tesisin 6.000 m²’lik bölümü üç katlı yedek parça deposu olarak hizmet verirken, üretim hatlarında ortalama her 1,5 dakikada bir motosiklet, banttan iniyor.

Bu hız, markaya aylık 7.700 adetlik üretim kapasitesi sağlıyor. Tüm üretim aşamaları otomotiv ve makine mühendislerinin denetiminde gerçekleştirilirken, kalite kontrol süreçleri Avrupa normlarına uygun şekilde uygulanıyor.

Üretimden çıkan motosikletler; fren performansı, ABS sistemleri, far ayarları ve genel güvenlik testleri dahil olmak üzere kritik kontrollerden geçiriliyor. Son teknoloji ölçüm ve test ekipmanlarıyla yapılan bu süreçler, markanın güvenli ve konforlu sürüş iddiasını destekliyor.

450’DEN FAZLA BAYİ VE SERVİS AĞI İLE 7 BÖLGEDE

Üretim gücünü satış sonrası organizasyonuyla tamamlama konusunda iddialı olan Musatti Motor, Türkiye genelinde 450’den fazla bayi ve servis ağı ile hizmet verirken, satış sonrası süreçlerde doğrudan ve çözüm odaklı iletişim anlayışıyla hareket ediyor.

10.000 m²’lik satış sonrası yedek parça deposu sayesinde ihtiyaç duyulan parçalar aynı gün kargolama ile bayilere ve servislere ulaştırılıyor. Kesintisiz hizmet veren çağrı merkezi yapısı ise kullanıcıların destek süreçlerine hızlı erişimini sağlıyor.

Musatti Motor’un ürün geliştirme süreçlerinde Türkiye’nin yol ve kullanım koşulları temel referans olarak alınıyor. Dayanıklılık, ergonomi ve kullanım kolaylığı ön planda tutulurken; modern tasarımlar günlük kullanımı destekleyen pratik detaylarla tamamlanıyor.

“HEDEFİMİZ YERLİ MARKALARA YÖNELİK ALGIYI DEĞİŞTİRMEK”

Aynı segmentte yer alan birçok markaya kıyasla daha erişilebilir fiyatlar ve yüksek donanım seviyesi sunduğunu belirten Musatti Motor Kurucusu Mustafa Alkan, yerli markalara yönelik algının dönüşmesinde de etkili bir rol üstlendiklerini belirtti.

Markanın gelecek vizyonuna ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Mustafa Alkan, markanın gelecek yaklaşımını şu sözlerle değerlendiriyor: “Musatti Motor olarak bakış açımız, yalnızca bugünün beklentilerine cevap vermekle sınırlı değil. Biz, kullanıcılarımızın bugün olduğu kadar yarın da güvenle tercih edebileceği, yıllar içinde değerini koruyan bir marka inşa etmeyi hedefliyoruz. Yerli ve milli bir marka olmanın sorumluluğuyla; güvenliği, konforu ve erişilebilirliği her modelimizin merkezine koyuyoruz.

Ancak bizim için motosiklet, satış anında biten bir ürün değil; uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır. Bu nedenle güçlü üretim altyapımızı, Türkiye geneline yayılan servis ağımız ve hızlı, kesintisiz yedek parça desteğimizle tamamlıyor; kullanıcılarımızı satın alma sonrasında da yalnız bırakmıyoruz.

Musatti Motor olarak amacımız; yalnızca motosiklet üreten değil, sözünün arkasında duran ve kullanıcıya her koşulda güven veren sürdürülebilir bir marka deneyimi sunmaktır. Bu anlayışla, Türkiye’de başladığımız bu yolculuğu, global ölçekte ses getiren bir marka vizyonuna dönüştürmek için kararlılıkla ilerliyoruz.”

