Zamana meydan okumak isteyenler dikkat! Shiffa Home balık kolajenini tanıttı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:54

Güncelleme: 19.09.2024 - 09:54

İyi ve sağlıklı yaşam trendleri değişiyor, takviye gıdalar zamana meydan okumayı kolaylaştırıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana %4,8 büyüyerek 2024’te 1,4 milyar dolarlık pazara ulaşan balık kolajeni, cilt problemleri ve kemik güçlendirilmesi gibi faydalarıyla pek çok kişinin ana tüketim tercihlerine giriyor. Denizin derinliklerinden gelen bu mucizeyi Ar-Ge faaliyetleriyle ürüne dönüştüren Aksuvital’in bünyesindeki Shiffa Home ise balık kolajeniyle kullanıcılarını sağlıklı bir yaşama davet ediyor.

Shiffa Home’un yeni takviye ürünlerini tanıttığı lansmana katılarak balık kolajeninin diğer kolajenlere göre 1,5 kat daha fazla biyoyararlanım sağladığını söyleyen İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, bu doğal takviyenin faydalarını şöyle sıralıyor: “Son yıllarda sağlık ve güzellik dünyasında sıklıkla karşımıza çıkan balık kolajeninin vücudumuz için oldukça değerli bir besin takviyesi olduğunu biliyoruz. Balık derisinden elde edilen bu doğal protein, ciltten genel vücut sağlığına kadar birçok olumlu etki barındırıyor. Cilt problemlerini çözmeye yardımcı oluyor, eklemleri ve kemikleri güçlendiriyor.”

“Shiffa Home, çok bileşenli içeriğiyle sağlıklı yaşamı destekliyor”

Dilara Koçak, “Yapılan araştırmalar, proteinlerin yapısını oluşturan 20 aminoasitten biri olan arjinin takviyelerinin ciltteki yaraların iyileşmesi üzerindeki etkisini olumlu yönde değerlendiriyor. Öyle ki balık kolajeni, cilt hidrasyonu ve elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Vücutta oksidatif DNA hasarını önemli ölçüde azaltmaya olumlu etki ediyor. Shiffa Home’un C vitamini, L-arjinin, hyaluronik asit, çinko, glutatyon, taurin, D3 ve K2 vitamini içeren yeni balık kolajeni ürünü de bu çok bileşenli içeriğiyle sağlıklı yaşamı destekliyor” diyerek değerlendirmelerine şunları ekledi:

“Shiffa Home’un balık kolajeni, yüksek emilim özelliğiyle vücuda kolayca etki ediyor. Kas, kemik, tendon, eklem ve bağ dokuların yapımını ve onarımını destekliyor. Hücre içi oksidatif dengeyi koruyan temel bir antioksidan olan glutatyon sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. C vitamini, yara iyileşmesini hızlandırıyor, cildin onarımına katkıda bulunuyor.”

“Balık kolajeniyle kullanıcılarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz”

Doğal güzelliğini korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenleri yeni balık kolajeni ürünüyle destekleyen Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunis Aksu ise ürünleri hakkında şu değerlendirmeleri paylaşıyor:

“Uluslararası alanda kabul gören ve endüstri standardı olan GMP (İyi Üretim Uygulamaları) belgesini gururla taşıyoruz. Tüm ürünlerimizi tüketicilere yüksek kalite standartlarında sunarken, yeni balık kolajenimizle de onların yaşam kalitesini artırıyoruz.”

“Doğal olanı yaşamın içine katıyoruz”

36 yıllık tecrübeleriyle gıda ve gıda takviyeleri alanlarında yaklaşık 400 çeşit ürünlerinin olduğuna dikkat çeken Yunis Aksu’dan edinilen bilgilere göre marka, gıda takviyesi alanında Türkiye’nin bir ilk olan Ar-Ge merkeziyle şu ana kadar yarısından fazlası TÜBİTAK tarafından onaylanan 42 projeye imza attı. Yılda 40 bin analiz gerçekleştiren şirket, sağlıklı formülleri bir araya getirmeye devam ediyor. Sağlıklı bir yaşam için doğayı ve doğallığı hayatın içine katmak gerektiği felsefesiyle tablet, kapsül, softjel, şurup, sıvı ekstrakt, doğal yağlar ve bitkisel çaylar üretiyor.

“Herkesin zinde bir yaşam sürmesi gerektiğine inanıyoruz”

Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunis Aksu, “Tüm ürünlerimizi, Ar-Ge ve Ür-Ge alanında faaliyet gösteren gelişmiş teknolojilere sahip laboratuvarlarımızda üretiyoruz. Üretimin son aşamasına kadar hazırlık süreçlerine dikkat ediyor, testler gerçekleştiriyoruz. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Herkesin doğa ile iç içe, sağlıklı gıdalarla beslenerek, zinde bir yaşam sürmesi gerektiği inancıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.