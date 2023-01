Bir dönüşüm mü yoksa bitiş mi: Aşkın bittiğini nasıl anlarsınız?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 18:46

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 18:46

Aşk; bazen ilişkiyle karşılık bulur bazen yarım kalır bazen sadece hayal kırıklığıdır. Yetersiz hissettirebilir, dünyanın en mutlu insanı olduğunuzu da düşündürtebilir. Aşk biter mi bitmez mi sorusu, çok yönlü cevaplarla karşılık bulur. Kesin olan ise aşkın iyi ya da kötü başka bir forma ister istemez evirildiğidir. Aşkın başında ortaya çıkan o sıcak ve benzersiz hissin dönüştüğü olağanlık ya yerini sevgiye bırakarak mekan değiştirir ya da bünyeyi terk ettiği gibi mekanı da terk eder.

Peki sadece heyecanınız mı bitti yoksa artık mutlu olmadığınız bir bağın esiri mi oldunuz?

ALIŞKANLIKTAN FAZLASI DEĞİL

Öncelikle birine alışmak ve kendinizi bir şekilde teslim etmek, negatif bir durum değil. Ancak birine duyduğunuz aidiyet ve alışılmışlık hissi, bünyenizde pozitif anlamda tezahür etmiyorsa, durumu sorgulamak gerekir. Bir ilişkinin sonuna geldiğinizi anlamak için tatile gittiğinizde ya da birlikte vakit geçirdiğinizde ne hissettiğinize odaklanın. Öte yandan partnerinizle deneyimlediğiniz anlar içinde yaşadığınız sıkışmışlık hissi, ilginizi istemsizce başka odaklara kaydırır.

ARTIK AYNI İLGİ ALANLARINA SAHİP DEĞİLSİNİZ

İlişkinizin başında pek çok ortak projeniz, aynı gelecek vizyonunuz ve her şeyden önce hayata karşı aynı ilgi alanlarınız vardı. Ancak artık aynı yöne bakmadığınızı hissediyorsun. İki kişi olarak çıkılan yolda, ayrım noktasında yönününüz değişmiş olabilir ki bu çok normaldir. İnsan sürekli değişen, deneyimleriyle büyüyen bir varlık. Ve bu noktada 3 yıl önce arzuladığın küçük bir ev, iyi bir eş belki de istediğin değildi. Ya da seni mutlu eden her neyse, onun içinde olmadığını artık net bir şekilde hissediyorsun.

HUZURSUZSUN

Nereye giderseniz gidin, bir şekilde huzursuzsunuz. İçinde bulunduğun birlikteliğe artık ait olmadığını hissediyorsun. Sadece ilgin ya da midende kelebekler kaybolmadı. Eğer birlikte olduğunuz her anın içinde başka bir yerde olmayı ya da yalnız vakit geçirmeyi arzuluyorsan, belki de bitiş çizgisini çoktan geçmişsindir.

ONUN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORSUN

Birini sevdiğinizde, onun küçük kusurları neredeyse eşsiz bir nitelik haline gelir. Sabah kalktığında şişen yüzünü tatlı bulursun, düzensizliği hoşuna gider, en kötü hali bile sana dünyanın en güzel sureti gibi gelir. Ancak artık hayatın içinde normal bir seyir halindeyken bile o küçük kusurlar dayanılmaz bir his veriyorsa, değişmesi gereken karşınızdaki değildir. Elbette iki insanın birbirini benimseyebilmesi fedakârlık ve tolere edebilme yetisi ister. Ancak bir zamanlar sana hoş gelen özellikler, senin için katlanılması güç noktalara dönüştüyse geri dönmek oldukça zordur.

SOHBETLERİNİZ AZALDI HATTA ARTIK KONUŞAMIYORSUNUZ

Bir ilişkinin bittiğini deneyimlemek, oldukça zordur. Eskiden saatlerce konuştuğun, her bir ayrıntısı, ona dair her şeyi merak ettiğin insanın söylediği ne varsa artık çok da kayda değer gelmiyor. İşlerinin nasıl gittiğini, nasıl hissettiğini bilmek istemiyorsun. Ona dair her şey monotonluğun da ötesinde oldukça can sıkıcı geliyorsa, durumu değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir.