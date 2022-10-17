Ferah bir yaşam için ev dekorasyonu nasıl yapılmalı?
Yorucu bir günün ardından evinize koşar adım gittiğiniz zamanlarda anahtarın bir an önce kapıyı açması için sabırsızlık duyarsınız. Kişi için ideal bir ev, fiziksel tasarımıyla ve hayatımızın içinde yer alan değerlerle dört duvara yansıtılandan çok daha fazla anlam taşır.
Yaşadığımız alanların psikolojimiz ve ruh sağlığımız üzerinde düşündüğümüzden çok daha fazla etkisi vardır. Kentucky Üniversitesi profesörü olan Graham Rowles, "İnsanların içinde yaşadıkları çevrenin onların refahı ile yakından bağlantılı olduğuna dair oldukça güçlü kanıtlar var’’ diyerek bu görüşü destekliyor.
Sizin için hazırladığımız bu içerikte vereceğimiz öneriler evlerinizi daha ferah ve yüksek bir hayat standardına hizmet edecek hâle getirecek. İşte, ufak dokunuşlarla ruhunuza iyi gelecek, ferah bir evin sırları…
TEMİZ DUVARLAR
Ferah bir evin ilk ihtiyacı size iyi gelecek, doğru renkte temiz duvarlardır. Evin enerjisini değiştirmek ve daha geniş bir alan yaratmak için, açık renklerden faydalanabilirsiniz. Doğru boya seçimi çok önemlidir.
İnsan psikolojisi doğal yaşam arzusu dolayısıyla ferah ve açık alanlarda dinginleşir. Bu yüzden özellikle dar alanlarda beyaz tonları, şampanya, krem, papaya, keten, bej gibi renkler tercih ederek hem alanı büyütebilir hem de aydınlık bir ortam sağlayabilirsiniz.
EVİNİZİN GİRİŞİNE HAYAT KATIN
Yaratacağınız alan hem kullanışlı hem de görsel açıdan sizin dünyanızla uyumlu olmalıdır. Örneğin; eve girer girmez anahtarınızı, gözlüğünüzü bir kenara bırakanlardansanız, holünüze şık bir konsol ekleyerek işe başlayın.
Küçük bir mobilya hem sizin dağınıklığınızı gizler hem de evinize düzenli bir hava katar.
AKSESUARDA HALININ ÖNEMİ
Yüksek ve geniş tavanlı bir ev herkesin isteğidir ancak evinizi basık buluyorsanız, yeni bir ev arayışına girmeden daha geniş bir alana sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken doğru bir halı seçimidir. Daha dar alanlar içinse tek renk kaplama halılar iyi bir fikirdir.
Eğer oturma alanınız genişse birkaç parça küçük halıyla zemini bölerek, sahip olduğunuz alanı daha da elverişli ve çok sesli kılabilirsiniz.
DOĞRU MOBİLYAYI SEÇİN
Evinizi daha ferah göstermenizi sağlayacak bir diğer önemli ipucu ise, doğru mobilya seçimidir. İri ama kullanım alanı nispeten daha küçük olan koltuklardan uzan durmalısınız. Kenar kısımları çok geniş alan koltuklar hem fazla alan kaplar hem de kullanım açısından elverişsizdir. Yerden yüksek, daha hafif ve ince tasarımlar bu anlamda çok daha işlevseldir. Dar alanlarda tavana kadar uzanan vitrinlerden, kitaplıklardan da uzak durmalısınız. Olabildiğince monte edilebilen, kısa ama geniş mobilyalar tercih etmeye çalışın.
TEK RENK AVİZELERE ÖNCELİK VERİN
Evin geniş ve ferah görüntüsü için ışıkların göz yormadan içeriyi aydınlatması gerekir. Tasarım konusunda ise fazla uzun, parlak ve büyük avizelerden uzak durmalısınız. Daha yuvarlak ve tek renk avizeler her zaman daha uygundur.
FERAHLIĞI İÇERİYE TAŞIYIN
Evin dış dünyaya açılan 2 ögesi pencere ve kapılardır. Eğer imkânınız varsa pencerelerinizi olabildiğince ince kenarlı yaptırabilirsiniz. Ancak elinizde olan pencereleri de sade ve doğru renkte perdelerle tamamlamak sizin elinizde.
Fon perde seçiminde bej, petrol mavisi, açık yeşil gibi renkler tercih edebilirken, stor ve tül perdelerde açık renklerden uzaklaşmamalısınız.
PARÇA TABLOLAR ATMOSFER KATAR
Bir evin en gösterişli dekorasyon ürünü, tablolardır. Eğer çok geniş duvarlarınız yoksa büyük tablolar yerine parça tablolar seçmelisiniz. İmkânınız varsa monte raflar ve aksesuarlar da daha elverişli imkanlar sunar.
Son olarak karışıklık ve fazla materyal her zaman atmosferi boğar. Ferah bir ev için çok fazla aksesuardan, dağınık gözüken her türlü eşyadan uzak durun.
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