Klişe düşmanı deha, yaratıcılıkta öncü bir isim: Hitchcock sinemasından izlemeniz gereken 10 klasik

Tüm zamanların en iyi yönetmenleri listelerinde baş sıraları çeken Alfred Hitchcock, sinema dünyasında klişe düşmanı bir deha olarak kabul edilir.

Görsel anlatımın sınırlarını zorlayan Hitchcock, gerilim ve korku filmlerinin ustası olarak biliniyor. Kendine has anlatım tarzı, yaratıcı kamera oyunlarıyla neredeyse her filminde kadrajın kıyısından köşesinden filme dahil olan Hitchcock, yarattığı filmleriyle sinema dünyasında birçok tabuyu kırmış, kendinden sonraki nesillere örnek olarak gösterilmiştir. Hatta Hitchcock’un uyguladığı teknikler, düşünce yapısı artık sinemada teorileşmiştir.

Hitchcock’un filmlerini eşsiz kılan elbette sadece görüntü konusundaki ustalığı değildir. Ünlü yönetmen, filmlerinde izleyici sıkı sıkıya kavrayacak bir tema işlemesi ve bilinçaltı unsurlarını iyi kullanması sebebiyle de sinema dünyasında çok başka bir yerde konumlandırılır.