Klişe düşmanı deha, yaratıcılıkta öncü bir isim: Hitchcock sinemasından izlemeniz gereken 10 klasik

4) Rear Window- Arka pencere (1954)

Hitchcock'un en başarılı filmlerinden olarak değerlendirilen bu yapıt, 4 dalda Oscar ödülü adayı olmuştur. Film, Cornell Woolrich'in It Had to Be Murder adlı kısa hikâyesinden uyarlanmıştır.

Konusu: İş kazası geçirerek ayağını kıran ve evinden dışarı çıkamayan bir foto-muhabiri gazeteci L. B. Jefferies'in (James Stewart) canı çok sıkılmaktadır. Kendisi haftalarca yerinden kıpırdayamayacağından dolayı yan apartmanlardaki komşularını fotoğraf makinesiyle izlemeye başlar. Bu sayede insanların özel hayatlarını dair birçok bilgi edinir. Sık sık gördüğü bir komşusunu artık göremeyince bir şüpheye kapılır ve araştırmaya başlar.