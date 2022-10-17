Sonbaharda hangi kıyafetler ‘ne giysem’ derdine son verir?

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:32
<p lang="en-US" align="left">Sonbahar kapıyı çaldı. Dökülen yapraklar, yağmur ve sıcaklığı düşen hava; yaz sonu mevsim geçişinin de bitmekte olduğunu gösteriyor. Sonbahar mevsimi; giyim tarzı olarak kombin yapmakta zor olarak değerlendirilen bir dönem olarak biliniyor. Fakat derlediğimiz bu içerik; giyim tarzınızı yenileyebileceğiniz, farklı bir görünüm elde edebileceğiniz belirli önerileri içerisinde barındırıyor.</p> <p lang="en-US" align="left">Hazırsanız, birlikte keşfedelim.</p>

Sonbahar kapıyı çaldı. Dökülen yapraklar, yağmur ve sıcaklığı düşen hava; yaz sonu mevsim geçişinin de bitmekte olduğunu gösteriyor. Sonbahar mevsimi; giyim tarzı olarak kombin yapmakta zor olarak değerlendirilen bir dönem olarak biliniyor. Fakat derlediğimiz bu içerik; giyim tarzınızı yenileyebileceğiniz, farklı bir görünüm elde edebileceğiniz belirli önerileri içerisinde barındırıyor.

Hazırsanız, birlikte keşfedelim.

<p lang="en-US" align="left"><strong> HER DAİM KURTARICI: HIRKA</strong></p> <p lang="en-US" align="left">Sonbaharda dolabınızda olması gereken en önemli parçaların başında dökümlü, uzun ve sade renkli hırkalar geliyor. Hem ofis, hem de sosyal hayatınızda kullanabileceğiniz hırkalar, size verdiği rahatlıkla da günlük kullanımı kolaylaştıran özellikler sunuyo</p>

HER DAİM KURTARICI: HIRKA

Sonbaharda dolabınızda olması gereken en önemli parçaların başında dökümlü, uzun ve sade renkli hırkalar geliyor. Hem ofis, hem de sosyal hayatınızda kullanabileceğiniz hırkalar, size verdiği rahatlıkla da günlük kullanımı kolaylaştıran özellikler sunuyo

<p lang="en-US" align="left"><strong> ÇANTANIZDA ŞALLARA YER AÇIN</strong></p> <p lang="en-US" align="left">Şal kullanımı özellikle kadınlar için önem arz ediyor. Havanın değişkenliğinin arttığı sonbahar gibi mevsimlerde, günlük olarak kullanabileceğiniz şallarla hem havaya karşı korunaklı, hem de daha ‘tarz sahibi’ bir görünüm kazanabilirsiniz.</p> <p lang="en-US" align="left">Şallarda, çarpıcı ve parlak renkli desenler yerine tercih edebileceğiniz sade renkli kullanımların kıyafet çeşitliliğinizi ve uyumunuzu kolaylaştıracağını unutmayın.</p>

ÇANTANIZDA ŞALLARA YER AÇIN

Şal kullanımı özellikle kadınlar için önem arz ediyor. Havanın değişkenliğinin arttığı sonbahar gibi mevsimlerde, günlük olarak kullanabileceğiniz şallarla hem havaya karşı korunaklı, hem de daha ‘tarz sahibi’ bir görünüm kazanabilirsiniz.

Şallarda, çarpıcı ve parlak renkli desenler yerine tercih edebileceğiniz sade renkli kullanımların kıyafet çeşitliliğinizi ve uyumunuzu kolaylaştıracağını unutmayın.

<p><strong>CEKETTE BOLLUK DÖNEMİ</strong></p> <p lang="en-US" align="left">Cekette geriye dönüş başladı. Oldukça dar kesimler yerine yine 80’lerin moda çizgisini takip eden günümüz moda akımları; bol kesim ceketleri yeniden hayatımıza soktu. Sonbaharda işe giderken giyebileceğiniz bol, uzun ve rahat kesim bir ceketin size katacağı havaya ise şüphe yok.</p>

CEKETTE BOLLUK DÖNEMİ

Cekette geriye dönüş başladı. Oldukça dar kesimler yerine yine 80’lerin moda çizgisini takip eden günümüz moda akımları; bol kesim ceketleri yeniden hayatımıza soktu. Sonbaharda işe giderken giyebileceğiniz bol, uzun ve rahat kesim bir ceketin size katacağı havaya ise şüphe yok.

<p lang="en-US" align="left"><strong> GÖMLEKTE 'NİRVANA': ODUNCU </strong></p> <p lang="en-US" align="left">Sonbahar gömlek kullanımının ‘Nirvana’sı olarak tabir edebileceğimiz oduncu gömlekleri, yeniden moda oldu. Kişiye kattığı salaş ve farklı görünüm nedeniyle sonbaharın getirdiği melankoliye de ortak olan oduncu gömlekler; farklı desen tercihleriyle çeşitli kombinlere de olanak sağlıyor.</p>

GÖMLEKTE 'NİRVANA': ODUNCU

Sonbahar gömlek kullanımının ‘Nirvana’sı olarak tabir edebileceğimiz oduncu gömlekleri, yeniden moda oldu. Kişiye kattığı salaş ve farklı görünüm nedeniyle sonbaharın getirdiği melankoliye de ortak olan oduncu gömlekler; farklı desen tercihleriyle çeşitli kombinlere de olanak sağlıyor.

<p lang="en-US" align="left"><strong>AKSESUARI UNUTMAYIN</strong></p> <p lang="en-US" align="left">Aksesuar hem hayat tarzınızı yansıttığınız stilinizi gösteren, hem de kıyafetlerinizi tamamlayan en önemli unsur. Sonbaharın rengine uygun, odunsu ve kahverengi tonlarda seçeceğiniz saat, gözlük ve kemer gibi ayrıntılarla daha dengeli bir giyim tarzına sahip olabilirsiniz.</p>

AKSESUARI UNUTMAYIN

Aksesuar hem hayat tarzınızı yansıttığınız stilinizi gösteren, hem de kıyafetlerinizi tamamlayan en önemli unsur. Sonbaharın rengine uygun, odunsu ve kahverengi tonlarda seçeceğiniz saat, gözlük ve kemer gibi ayrıntılarla daha dengeli bir giyim tarzına sahip olabilirsiniz.

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