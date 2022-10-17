Sonbaharda hangi kıyafetler ‘ne giysem’ derdine son verir?

ÇANTANIZDA ŞALLARA YER AÇIN

Şal kullanımı özellikle kadınlar için önem arz ediyor. Havanın değişkenliğinin arttığı sonbahar gibi mevsimlerde, günlük olarak kullanabileceğiniz şallarla hem havaya karşı korunaklı, hem de daha ‘tarz sahibi’ bir görünüm kazanabilirsiniz.

Şallarda, çarpıcı ve parlak renkli desenler yerine tercih edebileceğiniz sade renkli kullanımların kıyafet çeşitliliğinizi ve uyumunuzu kolaylaştıracağını unutmayın.