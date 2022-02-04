Bedriye Korkankorkmaz’dan ‘Sessizliğin Arka Bahçesi‘

04 Şubat 2022 Cuma, 00:02

Fotoğraflar: ABİDİN YAĞMUR

Yaşamak Çocuğum, Eski Eser Karanfiller, Paslı Deniz, Bütün Yüzler Çiçek Açar adlı kitaplarıyla tanınan şair Bedriye Korkankorkmaz yeni bir şiir kitabıyla okuyucuların karşısına çıkıyor. Şair Bedriye Korkankorkmaz’ın Sessizliğin Arka Bahçesi adını verdiği kitap, insanı ve insanlığı odak noktası alan şiirlerden oluşuyor. Lirik bir şiir dilini benimseyen Bedriye Korkankorkmaz özgün bir çizgide yaşamın her kesitini şiirlerine taşıyor ve toplumcu şiirleriyle dikkat çekiyor.

“bir tutam buluttan yağmur bekliyorum/ bütün insanların içini yıkasın diye/ aylardır yağmur yağmur/ delice yakarıyorum yağ diye

en insan yanımı döndüm mevsimlere/ şarap gibi mahzenlerde beklerken olgunlaştım/ rüzgarın saatini kurdum uyandırsın umudu/ dünyada herkes el ele yürümeyi öğrensin

sessizliğin arka bahçesinde geçti ömrüm/ sesimin rüzgarıyla sardım sessizliğimi/ tarihin sayfalarını okumaktan yorulmadım/ nenemin anlattığı masalları unutmadım”

Şair ve yazar Bedriye Korkankorkmaz 19.06.1965 doğumlu. İlk orta ve liseyi Bingöl’de tamamladıktan sonra Sosyal Bilimler Ön Lisan eğitimini bitirdi. 1987 yılında Konya’da başladığı kamu görevinden 2014’te Mersin’de emekli oldu.

Mersin’de yaşayan ve genellikle sessizliğine sığınan şair ve yazar Bedriye Korkankorkmaz, adının daha çok ürettikleriyle anılmasını istiyor. Son zamanlarda Cumhuriyet Kitap’ta yayımlanan yazılarıyla dikkat çekiyor.

Bedriye Korkankorkmaz denemelerinde öncelikle büyük düşünür ve şairlerin yaşamlarını öğreniyor onları yakından tanıyor, sonra da artık hayatta olmayan bu yazarların hayatlarına giriyor. Onları yaşamları içinde izliyor ve üstelik bununla da kalmayarak yaşamlarına katılıyor. Onlarla birlikte yaşamaya başlıyor ve belki de en önemlisi onlarla sohbet ediyor.

Şairin şiirleri de denemelerinden farklı değil. Her şiirinde insanı insanlığa davet ediyor. Açlıktan ölen çocukları, yıkımları, savaşları, aşkı, sevgiyi, ve sevgisizliği yalın bir dille dile getiriyor. Her şiirinin yaşamda bir karşılığının olmasına büyük bir özen gösteriyor.

Beş şiir kitabı bulunan, yapıtlarında, çocukluğa ve yalnızlığa sık sık vurgu yapan şair hiçbir duyguyu bireyselleştirmiyor. Karşılıksız aşklarında da yalnızlığında da açlıktan ölen çocuklarda da toplumun ve bireyin kanayan yaraları var.

Ölümün yalnızlık getirmediğini, asıl yalnızlığın anlaşılmak olduğunu yani kalabalıklar içindeki yalnızlığa vurgu yapar. Şiirlerinde hiçbir sözcük bağırmaz. Kendi derinliği içinde sessizliğini korur.

Son zamanlarda yazdığı şiirlerde yaşanmışlığın verdiği birikime yönelen Korkankorkmaz’ın betimleri soyut değil, somuttur. Derinden duyumsadığı ve yapıtlarına da yansıttığı insani acılara ve yıkıntılara ilişkin okuyucularına her kederin sonunda aydınlık yarınlardan söz ederken yaşamı ıskalamamaları gerektiğini de anımsatır.

Şairin bu yıl Sis adında ilk romanı çıktı. Berfin Bahar Dergisi’nin 23.06.2021 tarihli sayısında şair, yazar, eleştirmen Hasan Akarsu, “Sis Sözcüklerin Büyülü Dünyasında“ başlıklı yazısında romanı edebi açıda değerlendirdi.

Şiirleri, öyküleri, kitap tanıtım yazıları, şiir üzerine yazdığı yazılar ve söyleşiler, Cumhuriyet Kitap, Öteki-siz, Budala, Mortaka, Kavram Karmaşa, Kül, Genç Kalemler, Lacivert, Berfin Bahar, Hayvan, Ünlem, Güzel Yazılar Andız, Kendi, Damar, Bireylikler, Çağdaş Türk Dili, Pencere, Öğretmen Dünyası, ABC, Ardıçkuşu, Aykırı Sanat, Papirüs, Kuvay- i Milliye, Virgül, Kültür Çağlayanı, Parşömen, İnsancıl, Her şeye Karşın, Afrodisyas, Güncel Sanat, Evrensel, Amanos Yazıları, Koridor, Emeğin Sanatı, Kıyı, Yaba, Süveyda Edebiyat, Edebiyat Nöbeti, Çini Kitap, Aydınlık Kitap, Şiiri özlüyorum, Mühür, Patika, Sancı, Düşünbil,Kanon 2010, Şiirden, Sarmal Çevrim, kara , Yeni Gelen, Tuna,Eliz, Mersin Sanat Edebiyat Dergisi, Şiir Sarnıcı ve Papirüs gibi dergilerde yayımlandı.

Yapıtları: Vecihi Timuroğlu Kitabı (Yom Yayınları, 1999), Şairime Mektuplar 1, Şairime Mektuplar 2 (Klaros Yayınları, 2012), Yaşamak Çocuğum (Şiir / Amargi Yayınları, 2010), Kitaplarla Söyleşi (Deneme- İnceleme-Biyografi / Camgöz Yayınlar, 2011), Ruhlarla Söyleşi (Deneme- İnceleme-Biyografi / Cangöz Yayınları, 2014), Tinsel Söyleşiler (Deneme- İnceleme-Biyografi / İnsancıl Yayınları, 2016), Ölümsüz Karanfiller (Deneme- İnceleme-Biyografi / İzan Yayıncılık, 2020), Eski Eser Karanfiller (Şiir / İnsancıl Yayınları, 2016), Paslı Deniz (Şiir / Artshop Yayınları, 2020), Bütün Yüzler Çiçek Açar (Şiir / İzan Yayıncılık, 2021), Sis (Roman / İzan Yayıncılık, 2012), Sessizliğimin Arka Bahçesi (Şiir / Klaros Yayınları; 2021).

Ödülleri: 68’liler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen şiir yarışmasında Başarı Ödülü (1998). İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlenen şiir yarışmasında övgüye değer bulunmuştur. (1998)