09 Ekim 2021 Cumartesi, 00:03

‘GEÇMİŞİ BİLMİYORUZ’

- Benim Adım Afet adlı ilk çocuk romanınız Afet İnan'ın hayatını anlatan bir kitap. Tarihteki önemli kişiler arasından Afet İnan'ı seçmenizin özel bir nedeni var mı?

Evet, öncelikle Afet İnan benim için özel bir kadın. 3 yıl önce “İlham Veren Cumhuriyet Kahramanları: Öncü Kadınlar” kitabımda onun hayatını da yazarken kendisini yakından tanımış ve çok önemli işler başarmış bu kadının hakkında çok az şey yazıldığını görünce, şaşırmıştım.

Bilhassa kadın haklarının elde edilmesinde öncü bir rol üstlenmesine, Türkiye’nin ilk kadın tarihçisi olmasına rağmen gerektiği kadar tanınmamasının haksızlık olduğunu düşündüm.

Ayrıca Atatürk’ün manevi kızı ve Afet İnan’ın kendi ifadesiyle “ilim arkadaşı” olarak birlikte çok önemli devrimlere imza atmışlar. Üstelik sayısız anıları var, Atatürk’ü daha iyi anlamak açısından da bana yardımı oldu.

Bütün bu çıkarımlar sonunda Afet İnan’ın biyografisini yazmaya başladım. O arada “Benim Adım Afet” kelimenin tam anlamıyla araya girerek, kendini yazdırdı...

‘ÖZGÜRLEŞTİRİCİ BİR DENEYİMDİ’

- Çocukların Afet İnan gibi önemli kişilkleri tanımalarının sizin için nasıl bir önemi var?

Çocuklar bizim geleceğimiz ve hepimizin onları iyi yetiştirmekle yükümlü olduğumuzu düşünüyorum. Ne yazık ki nesiller arası tarihi ve kültürel aktarımda sınıfta kalmış bir toplumuz.

Özellikle son yirmi yılda yetişen çocuklar ülkemizin geçmişi konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değiller, aslına bakarsanız benzer durum yetişkinler için de geçerli. Hafızası olmayan bir toplumda aidiyet duygusunu pekiştiremezsiniz.

Ben, çocukların Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda rol almış öncü insanları tanımasının bilhassa bugün çok önemli olduğunu düşünüyorum. En azından “başka bir hayat mümkün, bakın bu insanlar sizin kadar şanslı değillerdi ama neler başardılar, siz de yapabilirsiniz!” demeye çalışıyorum.

Çocuklar Afet İnan gibi tarihte iz bırakmış insanları bilirlerse, ülkelerine dair umutları da gelişebilir. Hatta umudun aslında kendileri olduğunu fark edebilirlerse, tadından yenmez.

- Çocuklar için yazmak yetişkinlere yazmaktan daha farklı bir deneyim. Siz ilk çocuk romanınızı yazarken nelere dikkat ettiniz ve sizin için nasıl bir deneyimdi?

Çocuklara yazmak yetişkinlere yazmaktan bambaşka bir deneyim. Bir yazar olarak hem daha çok sorumluluk yüklüyor hem de onların algısı ve hayal gücü bizden daha yüksek olduğu için çok da eğlenceli bir tecrübe olabiliyor. Benim açımdan heyecan verici bir süreçti.

Aslında kitabı bir haftada yazıverdim, içimde hazır bekliyormuş gibiydi. Sonra birkaç ay üzerinde çalıştım. İlk kurgu deneyimim olduğu için biraz tedirgin edici ama aynı zamanda özgürleştirici bir deneyim oldu.

Kendi hayal gücümü çocuklarla paylaşmak fikri bana çok iyi geldi. Bir de başta da ifade ettiğim gibi, hem daha önceki kitaplarım hem bu kitap benim için görev kitapları.

Cumhuriyet’e olan borcumu ödeme gayretim nedeniyle bu kitapları yazıyorum, o nedenle başından sonuna kadar mutlu hissediyorum.

Dileğim, Anadolu’nun bütün köylerindeki çocukların eline ulaşabilmesi. Keşke Cumhuriyet çocuklarının yetişmesini isteyen ve imkanı olanlar bu çağrımı duysa...

‘AFET’İN SORULARI BENİM DE SORULARIM’

- Romanda, Afet İnan'la karşılaşan küçük bir kız çocuğu var, onun adı da Afet. Küçük Afet'in heyecanına ortak oluyoruz. Eğer siz de Afet İnan'la karşılaşsaydınız ona neler söylemek ya da sormak isterdiniz?

Evet. Küçük Afet, adının neden Afet olduğunu merak etmesiyle kendini heyecan verici bir maceranın içinde buluyor. Günümüz çocuklarının tanıdık bulacağı fantastik ögelerden de yararlandım.

Küçük Afet’e aslında Afet İnan ile karşılaşsaydım neler sorardım diye düşünerek sorular sordurdum, o sorular aslında benim de sorularım.

Ama öncelikle bana Atatürk’ü anlatmasını isterdim. Hoş, o Atatürk’ü torunlarına bile anlatmazmış, “hepsini kitaplarımda yazdım, okuyun,” dermiş.

‘YENİ KİTAP YOLDA...’

- Çocuklar için yazmaya devam edecek misiniz?

Kesinlikle edeceğim. Küçük Afet artık bir kahraman, yazmaya başladığımda kafamda böyle şekillendi. Yani onun maceralarını okumaya devam edeceğiz. Şimdiden ikinci kitap üzerinde çalışmaya başladım bile…

Son olarak Afet İnan hakkında bu zamana kadar, kendisinin yazdığı ve kızı Arı İnan’ın düzenlediği kitaplar dışında, yazılmış bir kitap yok.

Mart ayında yine Kırmızı Kedi Yayınevi’nden bu kez yetişkinler için yazdığım biyografisinin çıkacağını da okurlarla paylaşmış olayım.

O kitapta Türk kadınlarının haklarını nasıl elde ettiğini de kapsamlı olarak anlatıyorum. Hatırlamaya çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum...