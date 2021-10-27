YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

27 Ekim 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1654. sayısının kapağında, edebiyatta 40 yılı geride bırakan, modern edebiyatımızın başyapıtı Bir Düğün Gecesi’ne saygı duruşunda bulunduğu yeni romanı Bir Başka Düğün Gecesi’yle (Can Yayınları) usta yazar Erendiz Atasü yer alıyor. Atasü, korkunç bir travma etrafında gelişen romanında, bu travmanın farklı kesimlerden kişilerin yaşamlarında yarattığı sarsıntıları, hesaplaşmaları ve her şeye karşın yeni başlangıçlar yapma cesareti bulanları anlatıyor. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet’i ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 1925’te çıkardığı kanunla bayram olarak ilan ettiği, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği ve yaktığı bağımsızlık ateşiyle kurulan Cumhuriyet, 98 yaşında!

Ümmetten ulusa, kuldan yurttaşa geçişimizin nişanesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Bu sayımızda sizlerle buluşturacağımız Cumhuriyet ve Atatürk Kitapları Dosyası’nda yer alan yazarlar ve yapıtları sırasıyla şöyle:

- Halil Yeni, Cafer Yıldırım’ın Mustafa Kemal’in sofrasına oturmuş şair ve yazarları anlattığı, yazar ve şairlerin Kurtuluş Savaşı yıllarına ve Mustafa Kemal’e dair düşüncelerini de yansıtan kitabı Çankaya’nın Işıkları ve Edipler (Kaynak Yayınları) kitabını inceliyor.

- M. Sadık Aslankara, ‘Cumhuriyet Birey Olmaktır’ başlıklı yazısında, 1928 tarihli Harf Devrimi’nin önemini vurguluyor ve dört çağdaş yapıtı merceğe alıyor: Feminist Okumalar (Onur Bütün / NotaBene Yay.), Bitkisel Hafıza ve Bibliyofili Üzerine Diğer Yazılar (Umberto Eco / Çev. Leyla Tonguç Basmacı, Alfa Yay.), Psikanalitik Açılımlar / Dürtüden Düşleme, Simgeden Düşünceye (Derleyen: Özden Terbaş / İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.), Kadınlar Kadınları Analiz Ediyor (Hazırlayanlar: Elda Abrevaya, Melis Tanık Sivri, YKY Cogito).

- Y. Bekir Yurdakul ‘Arkadaşımız Atatürk’ başlıklı yazısında, Cumhuriyetimizin 98. yılını; yeniyi, farklıyı, geniş kitleleri ilgilendiren çözümleri aramak, bulmak için kitaplardan iyi / başka kılavuz olmadığını bilerek kutladığımızı imlediği ve Atatürk’le Birlikte Düşünelim (Mavisel Yener / Tudem Yay.) ve Atatürk Bizi Seviyor (Hidayet Karakuş / Bilgi Yay.) yapıtlarını inceliyor.

- Mustafa Günay, Ayşe Kaypmaz’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1933 Üniversite Reformu ve Öğrencileri (Nobel Tıp Kitabevleri) kitabını merceğe alıyor.

- Burak Kaya, Murat Akan’ın Laiklik Siyaseti / Fransa ve Türkiye'de Din, Çeşitlilik ve Kurumsal Değişim’ini (Bilgi Yay.) inceliyor.

- Hatice Eğilmez Kaya, Köy Enstitüleri geleneğiyle yetişmiş, Cumhuriyetimizin ideolojisine yürekten bağlı öğretmen ve şair M. Güner Demiray’ın Anadolu’yu işlediği yirmi dört lirik bozkır öyküsünden oluşan Toprağın Türküsü’nü (Toroslu Yay.) değerlendiriyor.

- Üçüncü sayfamızda, kısa süre önce yitirdiğimiz usta mimarlık tarihçisi ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban’ın anısına saygıyla yaşamı ve özellikle son yapıtı İstanbul 1600 Yıllık Bir Müzedir’i (YEM Yayınları) incelediği yazısıyla Hikmet Temel Akarsu yer alıyor.

- Feridun Andaç, Ataol Behramoğlu’nun köprüleri odak aldığı, yerin / yurdun / insanlığın renklerini bizlere taşıdığı yeni kitabı Köprülere Şiirler’i (Tekin Yayınevi) irdeliyor.

- Adnan Binyazar, Turan Ali Çağlar’ın, Çiğli Belediyesi’nin 2020 Fakir Baykurt Roman Ödülünü kazandığı kitabı Amasanga / Bir Başka Adıyla Amazon’u (Literatür Yay.) merceğe alıyor.

- Cemre Cemri, Burcu Özdemir’in Sovyetler Birliği’nde Komünist Kadın Hareketi: 1919-1930 (Yordam Kitap) isimli, örgütlenmeyi tarihsel bağlama yerleştirerek Sovyetler Birliği’nin kuruluş dönemindeki kadın hareketinin temel dinamiklerini ortaya koyduğu çalışmasını inceliyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

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