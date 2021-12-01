YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

01 Aralık 2021 Çarşamba, 00:04

- Merhaba,

Cumhuriyet Gazetemiz’e ve Cumhuriyet Kitap Dergimiz’e yaklaşık çeyrek yüzyılını koşut adamış bir gazeteci olarak bu haftadan itibaren Cumhuriyet Kitap Dergi’nin Yayın Yönetmeni olarak görev başındayım. Tarif edilmez bir onur. Kelimeler kifayetsiz! Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Sayın Alev Coşkun’a ve Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Aykut Küçükkaya’ya destekleri ve güvenleri için çok teşekkür ederim.

Kurucumuz ve ölümsüz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Feridun Andaç, M. Sadık Aslankara, Adnan Binyazar, Necdet Neydim, Y. Bekir Yurdakul, Emek Yurdakul, Mustafa Başaran başta olmak üzere uzmanlıklarıyla dergimize katkıda bulunan usta yazarlarımız; Sorumlu Müdür Hakan Akarsu, yine alanlarında uzman Baskı Yayın Koordinatörü Hasan Hüseyin Eren ve Reklam Genel Koordinatörü Esra Bozok, deneyimli ve başarılı sayfa tasarımcımız Bahadır Aktaş, söyleşi ve yazılarıyla da bize güç verecek grafik tasarımcımız Mehmet S. Aman ile her zaman olduğu gibi nitelikten ödün vermeden, siz değerli okurlarımıza saygılarımızla ülkemizin en yetkin kitap dergisini yayımlamaya devam edeceğiz.

- YARIN yayınlanacak 1659. sayımızın kapağında; Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan Türk Edebiyatı Klasikleri Serisi - Cumhuriyet Seçkileri’nin, Ataol Behramoğlu’nun seçtiği Sabahattin Ali’nin toplumcu gerçekçi öykülerinin kırk yedisinin yer aldığı ilk kitabının irdelendiği bir incelemeyle Sabahattin Ali yer alıyor. Okan Toygar’ın yazısı...

- 3. sayfamızda, her gelişimin eskilerin yenilenerek gerçekleştiğini, tarihin ilk yazınsal ürünü sayılan, ardından komedyalar, düşünsel yapıtların geleceği Homeros’un İlyada ve Odise destanlarının önemli bir başlangıç olduğunu, Aydınlanma çağının kültürde-sanatta-düşüncede başlattığı atılımı imlediği ve Yalvaç Ural’ın Mevlâna’nın düşünsel yanı ağır basan masal, fabl ve öykülerden oluşan yapıtı Mesnevi’den seçmeler yaparak oluşturduğu kitabı Gülendam Nenem Rumi Annem ve Ben’i (Yapı Kredi Yayınları) değerlendirdiği ‘Eskileri yenilemek’ başlıklı yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- Barış Doster, “Namus timsali, yurtsever bir devlet adamı. Bir örgüt ustası, bir devrim önderi. İttihat ve Terakki’nin lideri, beyni, simgesi.” sözleriyle nitelediği Talât Paşa’ya ilişkin Fevziye Özberk’in kaleme aldığı Talât Paşa - İttihat ve Terakki Tarihi (Kırmızı Kedi Yayınevi) adlı incelemeyi merceğe alıyor.

- Murat Demirekin, Milton Mayer’in, savaş sonrası on Alman ve 1933-1945 yıllarındaki yaşamları üzerine yaptığı bir araştırmadan hareketle kaleme aldığı, bu insanları Nazi yapan şeyin ne olduğunu anlamak yolunda yaptığı röportajları temel alan Özgür Olduklarını Sanıyorlardı - Almanlar: 1933 - 1945 (Çeviren: Murat Demirekin / The Kitap) adlı kitabını inceliyor.

- Ahmet Özer, şairliği, yazarlığı, öğretmenliği, çevirmenliği bütünsellik oluşturan, şiirini yarım yüzyıllık bir yaşamın binbir görüntüsüyle bezeyen bir şairin, Arife Kalender’in Karanfil Fırtınası (İmgenin Çocukları Yayınevi) adını taşıyan Seçme Şiirleri’ni merceğe alıyor.

- Mehmet S. Aman, Başar Başarır ile yakın tarihin izlerini, iki komşu ülke insanları arasındaki bağları irdeleyen, çok yönlü, anlatıcı ve karakterlerin iç içe geçtiği yeni romanı Dolunay İki Gece Sürer’i (Can Yayınları) konuşuyor.

- Niyazi Berkes, Rahmi Kumaş’ın siyasette süren etkisi, ülke tarihindeki rolüyle günümüz Türkiye’sini anlamak için büyük önem taşıyan 12. Başbakan Adnan Menderes’in ve dönemin aydınlatıcı bir irdelemesi niteliğindeki yeni incelemesi Meclis’ten Menderes Geçti’yi (Doruk Yayınları) inceliyor.

- Güncel Önkal, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü üyelerinin, uzun yıllar eğitim üzerine incelemelerinin Ahu Tunçel’in editörlüğünde bir araya getirildiği, felsefenin rehberliğinde düşünsel olduğu kadar günlük pratik kaygılarımızın ve değerlendirme faaliyetlerimizin karşılığının da irdelendiği Rehberim Felsefe - Eğitime Felsefece Bakışlar’ı (Maltepe Üniversitesi Yayınları) değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Doğan Gündüz’ün çocukların sahasında top çevirmekten vazgeçmeye çağırdığı kitabı Püsküllü Bela (Can Çocuk) ile Marc Van Dijk, Sander Ter Steege’in Becky Breinstein serisinin ilk kitabı, kısırdöngüsünde yuvarlanan, yaratıcılığını yitiren, sürece çocukların / gençlerin neredeyse hiç katılmadığı okul anlayışına sıkı eleştiriler getirdiği Sokrates’in Zehir Kadehi’ni (Hayalkurdu Yayıncılık) merceğe alıyor.

- Nevra Erdoğan, Nazan Bekiroğlu’nun, ‘Yedi Uyurlar’ anlatısı ile Roma İmparatorluğu'nun dağılmadan önceki son yüzyılı üzerine kurguladığı, Kehribar karakteri eşliğinde yolları keşisen yedi kişi çevresinde ve saf inanç ile kurumsallaşmış din çatışmasının simgeselliğinde gelişen, bir insanlık tarihi okuması sunduğu romanı Kehribar Geçidi’ni (Timaş Yayınları) değerlendiriyor.

- Ege Yatır, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadın, Arif Bilgin, Suavi Aydın’ın yayına hazırladıkları, tarihin gizli rotalarıyla destekleyerek yemeğin gelenek ve insan ile kurduğu derin bağı da ortaya koyan Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı - Bir Yemek Antropolojisi’ni (Yapı Kredi Yayınları / 600 s.) değerlendiriyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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