YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

08 Aralık 2021 Çarşamba, 00:04

Merhaba,

- YARIN yayınlanacak 1660. sayımızın kapağında; “Kuvayı Milliye Köyü” dediği Arslanköy’de, 1947’de yaşanan “Arslanköylü DP’lilerin sandığa, demokrasiye sahip çıktığı” yalanını ortaya çıkarıp aslında Cumhuriyet’e meydan okuma olan, Maraş, Sivas katliamlarının da öncülü bir olayı tüm gerçekliğiyle aktardığı anı kitabı 47 Hadisesi - Kuvayı Milliye Köyü Arslanköy’de Sandık Olayı (Cumhuriyet Kitapları) ile usta yazar Osman Şahin yer alıyor.

Öner Yağcı’nın yazısı ve Mehmet S. Aman’ın söyleşisi...

- 3. sayfamızda, Susan Sontag’ın Günlükler’inden (Everest Yayınları) hareketle dilin çeşitliliği, renkliliğinin gücünü imlediği ‘Okumak, yazmak üzerine aforizmalar (IV)’ başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, ‘Okur da yazar...’ başlıklı yazısında; Mesut Barış Övün’ün ilk romanı Salınımlar (Alakarga Yayınları), Jack London’ın romanı Kızıl Veba (Çeviren: Şirin Etik, Can Yayınları) ve Emre Falay’ın öykü kitabı Düş Değil’i (Yazılama Yayınları) değerlendiriyor.

- Şükran Soner, Türkiye’de sözsüz karikatürün öncüsü büyük ustanın siyah beyaz karikatürlerini yeniden gün yüzüne çıkaran üç ciltlik ‘Turhan Selçuk Seçkisi’nin İnsan Denen Garip Hayvan (Desen Yayınları) adlı; Selçuk’un 1951-2001 yılları arasında Türkiye’nin ve dünyanın seçkin gazete ve dergilerinde tekrar tekrar yayımlanarak yankı uyandırmış, insan doğasının açgözlü ve şiddete yatkın yapısını incelikle hicvettiği 86 karikatürünün bir araya getirildiği son kitabını inceliyor.

- Zeynep Oral, Kent Oyuncuları topluluğunun kurucu ekibinde yer alan usta sanatçı Kâmran Yüce’nin kızı, deneyimli yayıncı Deniz Yüce Başarır’ın, tiyatroyu meslek olarak seçenlere ya da seçmek isteyenlere rehber niteliği taşıyan; usta oyuncuların yanı sıra gişe memurundan dekoratöre, ışık tasarımcısından yer göstericiye Harbiye’deki sahneden geçen pek çok isimden anılar sunan Perde Kapanmasa Görecektiniz - Kâmran Yüce’nin Arşivinden Kent Oyuncuları’nın Kuruluş Hikâyesi: 1959-1986 (İBB Yayınları) kitabını merceğe alıyor.

- Nalan Yıldırım, Dr. Halil Doğru ile bilinçli olarak çarpıtılan, sansürlenen ve bilim değildir denilerek değersizleştirilmeye çalışılan felsefeyi ve başta Amerikan tarihi olmak üzere uygarlık tarihini masaya yatırdığı; insanlığın 20. yüzyıl boyunca toplumdan uzak tutulmuş Spinoza’nın öğretisi ile zihinsel esaretten kurtulabileceğini ve yeni bir yaşam kurabileceğini vurguladığı incelemesi Onurlular, Alçaklar ve Hilekârlar - Spinoza, Matriks ve İkinci Tür Düşünce Devrimi’ni (Hayykitap) konuşuyor.

- Toprak Aras, Burhan Sönmez’in, iki bin yıllık zaman dilimine yayılan, Haymana Ovası’ndan Roma’ya uzanan geniş bir coğrafyada, merkezine mezartaşı ustası Avdo’nun hikâyesini alarak, insanın asıl hikâyesinin kendisini aramak olduğunu vurguladığı derin bir arayışın romanı niteliğindeki Taş ve Gölge’yi (İletişim Yayınları) inceliyor.

- Emek Yurdakul, Raina Telgemeier’in hem yazıp hem çizerek yarattığı Anna’nın bu kez empati üzerine inşa edilmiş çizgi roman serisinin yeni kitabı Haydi Biraz Cesaret’i (Çeviren: Damla Kellecioğlu / Desen Yayınları) değerlendiriyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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