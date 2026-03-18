YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1883! 19 Mart 2026

Usta gazeteci ve yazar Özlem Yüzak, Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan Peki Şimdi Nereye? - Bir Çağ Bitiyor, Paradigma Değişiyor: Toplum ve Bilimin Kesişiminde Hayatta Kalma Rehberi adlı incelemesiyle kapağımızda.

Kitabında bilimin sınırlarını, teknolojinin vaatlerini ve insanlığın bu dönüşümün ardındaki güçleri sade, akıcı ve sorgulayıcı bir dille anlatıyor Yüzak.

“Bir çağ bitiyor, paradigma değişiyor” derken yalnızca bir teknolojik devrime değil, insanın kendini yeniden tanımlayışına da tanık ediyor. Hızla değişen dünyada yönünü bulmak isteyen herkesi düşünmeye davet ediyor.

Peki Şimdi Nereye?, sadece bir “popüler bilim kitabı” değil. Bir arayış. Tartışmaya ahlak, iktisat, siyaset, eğitim katmanlarının da katıldığı bir yüzleşme.

Bilimin, teknolojinin ve insanlığın kesiştiği kavşakta; modern dünyanın kırılma noktalarını, değişen paradigmaları ve yeni riskleri, bilginin ve merakın toplumsal dönüşümdeki rolünü, yapay zekadan çevre krizlerine, etik dilemmalardan eğitim ve dayanışmaya uzanan geniş bir perspektifi, geleceğin “hayatta kalma pusulası” olabilecek bilgi, etik ve kolektif akıl önerilerini, kişisel deneyimler, güncel örnekler ve eleştirel bakışla ele alıyor Yüzak.

Bilimsel verileri insan hikâyeleriyle, toplumsal gözlemlerle harmanlayarak okura hem bir düşünce yolculuğu hem de umut ve eylem çağrısı sunmayı amaçlıyor.

İnsanlığın geldiği noktayı anlatıyor; toplum-bilim-siyaset üçgeninde nereden nereye geldiğimizi ve bütün bu yıkımların ortasında filizlenen yeni bir toplumsal sözleşme arayışını...

Yazdığı, dediği gibi “Eski sözleşmenin çatladığı yerde, insanlar yeniden ‘biz’ demeyi öğreniyor. Kooperatiflerde, dijital dayanışma ağlarında, iklim için sokağa çıkan gençlerde, adalet talebiyle yan yana gelenlerde... Belki dağınık, belki küçük; ama kalpten ve inatçı bir arayış bu.”

Özlem Yüzak ile Peki Şimdi Nereye? - Bir Çağ Bitiyor, Paradigma Değişiyor: Toplum ve Bilimin Kesişiminde Hayatta Kalma Rehberi’ni konuştuk.

Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Öner Yağcı (“Tanıklığıyla 1940’lı yılları aydınlatan antiemperyalist bilim insanı: Yıldız Sertel”),

- M. Sadık Aslankara (“‘Kaçak Ânın Büyüsü’yle yaşamak...” / Metin Turan, Kaçak Ânın Büyüsü, Favori),

- Öner Yağcı (İhsan Torun, Milli Hatip Ömer Nâci, Cumhuriyet Kitapları),

- Doğan Sevimbike (Şafak Yüca, Zaman Tüneli - Sovyetler Birliği’ne Seyahatler, Yol Akademi Yayınları),

- M. Sadık Aslankara (Haydar Demir, Neyiniz Var?, Ütopya),

- Y. Bekir Yurdakul (“Hepimizin hikâyesi başka!” / Chanel Miller, Çorap Dedektifi Magnolia, Çeviren: Elif Dinçer, Domingo),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

