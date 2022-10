10. Boğaziçi Film Festivali'nde birçok usta isim masterclass verecek

17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:28

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak festival, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle sinemaseverleri ağırlayacak.

Festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Lab kapsamında yapılacak masterclassların yanı sıra yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin katılımıyla da söyleşi ve paneller gerçekleştirilecek.

Filipinli yönetmen Lav Diaz'a festivalin açılış gecesinde "Onur Ödülü" takdim edilirken, 23 Ekim'de düzenlenecek masterclass ile sinemaseverlerle buluşacak olan usta yönetmen deneyimlerini aktaracak. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek etkinlik, saat 13.00'da başlayacak.

Bosphorus Film Lab kapsamında 24 Ekim'de yazar Dücane Cündioğlu'nun katılımıyla "Sinema ve Hakikat" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Atlas 1948 Sineması'nda saat 21.00’da başlayacak etkinlikte Cündioğlu, deneyimlerini paylaşacak

10. Boğaziçi Film Festivali'nin bir diğer onur konuğu olan Macar senarist ve yönetmen Ildiko Enyedi de sinemaya dair tecrübelerini 26 Ekim'de Atlas 1948 Sineması'nda saat 18.30'da düzenlenecek masterclass ile aktaracak.

10. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab, endüstrinin güncel konularını alanının profesyonelleri eşliğinde katılımcılarıyla buluşturacak.

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik 25 Ekim saat 14.00'da başlayacak "Marketing Oneself to A Sales Agent" başlıklı panel olacak.

Akademi Beyoğlu'nda yapılacak etkinlikte, Intramovies Uluslararası Satış Pazarlama Müdürü ve Alım Sorumlusu Geremia Biagiotti ve Square Eyes kurucusu, festival stratejisti ve satış sorumlusu Wouter Jansen film pazarının geçmişten bugüne eğilimleri ve Türk sinemasının uluslararası satış noktasında görünürlüğünü ve çekiciliğini nasıl arttırabileceği hakkında konuşacak.

"Festival Chasing: Who is After Who Exactly?" paneli ise 25 Ekim saat 15.00'da Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek.

Panelde, Summer Film School Uherske Hradistee Program Direktörü Jan Jilek ve Sidney Film Festivali'nin direktörü Nashen Moodley, başarılı bir festival deneyimi konusunda ipuçları verecek.

FESTİVAL BİLETLERİ SATIŞTA

10. Boğaziçi Film Festivali'nin film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Festival biletleri 30 lira, belgesel ve kısa film gösterimleri ise 20 lira olmak üzere, "mobilet.com" üzerinden satışa sunuluyor. Ayrıca biletler, festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, festivale dair tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.