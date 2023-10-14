10. yıla özel sergi

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

O’art ile çalışmış 10 sanatçıyı ve eserlerini bir araya getiren sergi, 27 Ekim tarihine dek pazartesi hariç haftanın her günü 11.00 - 19.00 saatleri arasında Fişekhane’nin mekân sponsorluğunda “Sergi Alanı”nda ziyarete açık olacak.

Sergi Begüm Güney küratörlüğünde düzenleniyor. Sergide Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi için önemli sanatçılar Mehmet Dere, Erdal Duman, Leyla Emadi, Emin Mete Erdoğan, Buğra Erol, İnci Furni, Ali İbrahim Öcal, Nejat Satı, Berkay Tuncay ve Aylin Zaptçıoğlu’nun eserleri yer alıyor.



