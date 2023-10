Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) yeni konser sezonunu 12 Ekim Perşembe akşamı Zorlu PSM sahnesinde şef Can Okan yönetiminde Fazıl Say’ın “100 Yaşında Bir Çocuk” adını verdiği 6. Senfonisi’nin dünya prömiyeriyle açtı. Konserin ilk bölümünde Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu’nu da seslendiren Fazıl Say ayakta alkışlandı.

100 KİŞİLİK ORKESTRA

Senfoni başlamadan önce dinleyicilere eser hakkında bilgi veren Fazıl Say, BİFO’nun 2019’da Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne özel olarak sipariş ettiği bu eseri 100 kişilik orkestra için dört aylık yoğun bir çalışmayla bu yıl yazdığını, Can Okan ile eserin provalarına katıldığını ve çok memnun kaldığını ifade ederek BİFO’ya ve şefe teşekkür etti. Say, Üzgün İnsanlar, Anadolu Ütopyası, Cehalete İsyan ve Yılmayan Ruhlar adını taşıyan dört bölüm olarak bestelediği senfoninin sözleri olmadığını ama başlıklardan anlaşılacağı gibi 100 yılın gerçeklerine dayandığı için herkesin müziğin dilini duyabileceğini ifade etti. Esere “100 Yaşında Bir Çocuk” adını vermesini de insanlık tarihi içinde değerlendirdiği, Cumhuriyeti bu bağlamda geleceği umutla bakan bir çocuk benzetmesiyle açıkladı.

BU YIL ÜÇ SİPARİŞ

Konser öncesi söyleşiye Aydın Büke ve Can Okan ile birlikte katılan BİFO’nun müdürü Aydın Dorsay, bu yıl üç eser sipariş ettiklerini, bu sezon senfonik müzik, opera ve bale yorumlarıyla uluslararası ilgiyi üzerine çeken İtalyan şef Carlo Tenan’ın sanat yönetmeni ve sürekli şef olarak BİFO’yu yöneteceğini ve gelecek yıl da konserlerin Zorlu’da devam edeceği bilgilerini vererek BİFO ile Borusan Quartet’in sezon programını tanıttı.