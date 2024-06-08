Yayınlanma: 08.06.2024 - 11:44

Güncelleme: 08.06.2024 - 11:49

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) “100. Yılda 100 Etkinlik” projesi çerçevesinde 6 Haziran'da açılışı yapılan “100. Yılda Başkent Ankara Planları” sergisi 14 Haziran'a kadar Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. ODTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından, TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) iş birliği ile düzenlenen sergi, 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında TSMD Mimarlık Merkezi’nde meslek camiası ve Ankaralıların ilgisine sunulacak.

Serginin düzenleyiciliğini şu isimler üstleniyor: A. Burak Büyükcivelek, Olgu Çalışkan, Hasan Okan Çetin, Dilara Yaraş Er, Selen Karadoğan, Ayşegül Sarı, Nil Uzun