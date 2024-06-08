100. Yılda Başkent Ankara Planları Sergisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin “100. Yılda 100 Etkinlik” projesi çerçevesinde 6 Haziran'da açılışı yapılan “100. Yılda Başkent Ankara Planları” sergisi 14 Haziran'a kadar Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) “100. Yılda 100 Etkinlik” projesi çerçevesinde 6 Haziran'da açılışı yapılan “100. Yılda Başkent Ankara Planları” sergisi 14 Haziran'a kadar Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. ODTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından, TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) iş birliği ile düzenlenen sergi, 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında TSMD Mimarlık Merkezi’nde meslek camiası ve Ankaralıların ilgisine sunulacak.
Serginin düzenleyiciliğini şu isimler üstleniyor: A. Burak Büyükcivelek, Olgu Çalışkan, Hasan Okan Çetin, Dilara Yaraş Er, Selen Karadoğan, Ayşegül Sarı, Nil Uzun
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