11. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor

Yayınlanma: 22.10.2023 - 15:08

Güncelleme: 22.10.2023 - 15:08

Canlandıranlar Derneği tarafından düzenlenen Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali, bu yıl 23-29 Ekim tarihleri arasında, yeniden İstanbul'da gerçekleştirilecek.

11. kez düzenlenen festival kısa ve uzun metraj film gösterimleri, yarıs¸ma bölümü, okul gösterimleri, söyleşi ve atölye etkinlikleri ile animasyon dünyasının Türkiye'deki bulus¸ma noktası olmaya devam edecek.

Bu yıl festivalin teması; ortak üretim, dayanışma ve yardımlaşmaya vurgu yapmak üzere Elden Ele Animasyon.

Festival bu yıl, iki ana mekanda gerçekleştirilecek: Taksim'deki Institut Français ve Kadıköy'deki Müze Gazhane.

Festival programında 14'ü Türkiye yapımı olmak üzere 78 kısa yarışma filmi, 10 kısa yarışma dışı film ve 4 uzun metraj film yer alıyor. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra tarihi kayıtlar olarak nitelendirilebilecek önemli söyleşiler ve ilgi çekici atölye çalışmaları gerçekleşecek.

Yarışma ve yarışma dışı tam film listesine Canlandıranlar web sitesinden ulaşılabilir.

CUFF 11 YARIŞMA JÜRİSİ



Merve Çaydere

Merve Çaydere, stop-motion konusunda uzmanlaşmış bir animasyon yönetmeni ve set tasarımcısıdır. Mimarlık, tiyatro ve sinema alanlarında çalışmış olan Merve Çaydere hem animasyon hem de canlı aksiyon uluslararası yapımların ekibinde yer alıyor. Merve Çaydere, Guillermo Del Toro'nun ünlü Pinokyo filmi başta olmak üzere çeşitli filmlerde set tasarımcılığı yaptı. Ankara doğumlu Çaydere İç Mimarlık alanında BFA derecesine sahiptir. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Tiyatro Sanatları, Set Tasarımı MFA mezunudur.

The Mother of All Flowers isimli kısa animasyon filmi, 28. St Louis Uluslararası Film Festivali ve 21. İzmir Kısa Film Festivali gibi birçok uluslararası film festivaline seçildi. The Trojan Horse Uluslararası Film Festivali'nde Birincilik Ödülü, Oregon Kısa Film Festivali'nde En İyi Animasyon Ödülü ve Waltham Film Factory Shorts Fest'te En İyi Animasyon Ödülü’nü kazandı. 2018'de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences'ın Academy Gold programına ve 2021’de Berlinale Talents Production Design Studio'ya seçildi. Merve Çaydere halen Laika Studio'da Sanat Yönetmeni Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Mbuotidem 'MBY' Johnson

Mbuotidem ‘MBY’ Johnson, Lagos Nijerya merkezli, hızla yükselen Basement Animation Studio'nun Kurucusu ve Yaratıcı Direktörüdür. Stüdyo kaliteli içerik üretme, evrensel ilgi uyandıran orijinal hikayeler yaratma ve Afrika'nın yaratıcı yeteneklerini geliştirme misyonuyla faaliyet göstermektedir. Animation Nigeria adlı animasyon derneğinin kurucu üyelerinden olarak Nijerya animasyon endüstrisini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmakta ve Africa Animation Network Reklam Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Johnson, medya ve prodüksiyon alanında 12 yılı aşkın deneyime sahiptir ve Cartoon Network, Leap Africa, Guaranty Trust Bank, Lagos Eyalet Hükümeti, Diamond Bank, Access Bank, Nigerian Stock Exchange ve Philips gibi müşterilere Creative Director ve danışman olarak hizmet vermiştir. Afrinov Challenge'da 2015 yılında aday gösterilmiştir.

Johnson, 2018 yılında Annecy'de Animation du Monde yarışmasında Guilli ödülünü kazanan L'arbre à Palimpseste'nin pilot bölümünün yapımcılığını yapmıştır. Sonraki yıllarda, Step Up Nigeria & MacArthur Foundation için Emeka's Money ve Halima's Vote adlı animasyon kısa filmler ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi için Corruption Wahala: An Everyday Tale adlı animasyon kısa filmi üretip yönetmiştir. Bu kısa filmler, çeşitli festivallere seçildi, yarışma bölümünde yer aldı. Johnson, 2020’de YouTube'un büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen orijinal serisi SuperSema’nın geliştirme ekibinde yer almıştır. Ayrıca SuperSema'da Storyboard Direktörü olarak görev yapmıştır. Johnson, Annecy Festivali International MIFA Campus ve Fransız Büyükelçiliği Nijerya tarafından düzenlenen Annecy Lagos Atölyesi'nde birinci olmuştur. Johnson bu yıl MIPCOM CANNES Diversify TV Awards 2023'ün jüri üyeleri arasında yer alacak.

Mohamed Ghazala

Mohamed Ghazala Libya'nın Benghazi şehrinde doğdu. Jeddah Suudi Arabistan'daki Effat Üniversitesi Sinematik Sanatlar Okulu Başkanı ve yardımcı profesördür. 2018'den bu yana Uluslararası Animasyon Film Derneği ASIFA’nın Başkan Yardımcısıdır. Ayrıca 2008'den beri ASIFA'nın Afrika ve Arap dünyasındaki ilk şubesi olan ASIFA Mısır'ın kurucusudur. Stuttgart (Almanya), Castelli Animati (İtalya), Animanima (Sırbistan), AnimaAfrik (Gana), ReAnimania (Ermenistan), Animae Caribe (Trinidad ve Tobago), AnimaBasauri (İspanya), CICDAF (Çin), ve Chilemonos (Şili) gibi uluslararası animasyon festivallerinin jürilerinde görev almıştır. Çeşitli güzel sanatlar ve film enstitülerinde konuk profesör olarak yer almıştır. Bunlar arasında Jilin Animasyon Enstitüsü (Çin), Cologne Medya Sanatları Akademisi (Almanya), NAFTI (Gana), Durban Sanat ve Animasyon Merkezi (Güney Afrika) ve Antioquia Üniversitesi (Kolombiya) bulunmaktadır. 2001'de Minya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2006 yılında Disney Animasyonu üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır.

Mezuniyetinden bu yana birçok ödüllü film yönetmiş veya ortak yönetmiştir. Bu filmler arasında Carnival (2001), Crazy Works (2002), HM HM (2005), Sayari Yetu (2006) ve 2006 yılında Yemen'in ilk animasyon filmi olan "Salma" bulunmaktadır. Ayrıca "Honyan's Shoe" (2009) adlı filmi, Lagos Nijerya'daki Afrika Film Akademisi Ödülleri'nde Animasyon Ödülü'nü kazanmıştır. Farklı ülkelerde animasyon üzerine atölye çalışmaları düzenlemiş ve uluslararası festivaller için film danışmanlığı yapmıştır. Son birkaç yıldır misyonu Mısır, Arap ve Afrika animasyonunu ustalık sınıfları ve atölyeler aracılığıyla tanıtmaktır. Ghazala, 2011 yılında Animation in the Arab World (Lambert AP. Germany) ve 2013 yılında Animation in Africa adlı ikinci kitabını yayınlamıştır. Ayrıca 2016’da Animation, A World History (2016) ve Animation in the Middle East (2017) kitaplarına bölüm yazmıştır.

SIYAD Özel Ödülü ve jürisi

Canlandıranlar Uluslararası Kısa Film Yarışması, Türkiye Sinema Yazarları Derneği tarafından sunulan özel bir ödülle zenginleşiyor. Bu yılın jürisi, deneyimli film eleştirmenlerinden oluşuyor.

İstanbul doğumlu ve Sosyoloji mezunu olan Selin Gürel, film eleştirmeni olarak 20 yılı aşkın bir süredir hem basılı hem de dijital yayınlarda yazılar yazıyor. Aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ve Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu'na (FIPRESCI) üye olan Gürel, dünya genelinde saygı gören bir film eleştirmeni olarak kabul ediliyor.

Umur Çağın Taş, 2009'da Oscar Boy portalını kurarak sinema yazarlığına başladı. Aynı zamanda O Podcast'in moderatörlüğünü üstleniyor ve ödül sezonu danışmanlığı veriyor. Film eleştirmenliği ve genel yayın yönetmenliği gibi çeşitli alanlarda deneyim kazanan Taş, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesidir.

Gözde Hatunoğlu ise Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan bir film eleştirmeni. Hem yazılı hem de dijital mecralarda sinema yazıları kaleme alan Hatunoğlu, Posta gazetesinin Pazar eki için haftalık kültür sanat ve sinema köşesine hazırlıyor. Aynı zamanda Hürriyet gazetesinin internet sitesinde dış haber editörü olarak çalışıyor ve sinema alanındaki yazılarına devam ediyor. 2023 yılından beri SİYAD üyesidir.

Meray Ülgen Hakkında

Daha çok tiyatro ve sinema alanındaki çalışmalarla tanınan Meray Ülgen, 1941 yılında Akşehir’de doğdu. İlkokulu burada okuduktan sonra İstanbul’da eğitimine devam etti. İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nde eğitim alan Meray Ülgen gençlik yıllarından itibaren karikatür, sinema ve oyunculukla ilgilendi. Öğrencilik yıllarında TMTF nin açtığı karikatür yarışmasında birincilik ödülü aldı. Senaryosunu yazıp yönettiği Bir Gün adlı canlandırma filmini, kameraman arkadaşı Berke Armay ile birlikte 1970 yılında tamamladı.

Bu film 4. Hisar Kısa Film Yarışması‘ında birincilik ödülü aldı. 1972 yılından beri Almanya‘da yaşayan sanatçı, Berlin‘de Engin Akçelik ile birlikte Berlin Oyuncuları grubunu kurdu. Daha sonra başta Berlin Schaubühne olmak üzere çeşitli tiyatro gruplarında oyuncu, yönetmen ve yazar olarak çalıştı. Wupper Theater ile çocuk ve gençlik konuları üzerine uluslararası çalışmalar yaptı, çocuk oyunları yazdı. Schaubüchne Tiyatrosu‘nda Peter Stein‘ın yönetiminde Botho Strauss‘un Gross und Klein oyununda oynadı. Özer Kızıltan‘ın yönettiği Takva (2006) filmindeki rolüyle Adana Altın Koza Film Festivali‘nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü‘nü aldı.

Çizdiği karikatürler İstanbul ve Berlin başta olmak üzere pek çok kentte sergilendi. Meray Ülgen, dekor ve kostüm tasarımcısı eşi ile Berlin’de yaşamaktadır.