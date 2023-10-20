11. Engelsiz Filmler Festivali başlıyor

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan 42 filmin erişilebilir olarak gösterileceği Engelsiz Filmler Festivali, Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall, Goethe-Institut ve Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM salonlarında izleyicilerle buluşacak. Festivalin, “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise eff2023.muvi.com adresi üzerinden 20-26 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’de çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Paribu Cineverse ANKAmall gösterimleri için biletlere biletinial.com üzerinden 35 TL’ye ulaşılabilirken, Goethe-Institut Ankara ve Eskişehir Cinema Pink Kanatlı AVM’deki tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz yapılacak.



