11. Engelsiz Filmler Festivali başlıyor
Engelsiz Filmler Festivali bu yıl 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara’da, 4-5 Kasım tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak. “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise 20-26 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’den çevrimiçi olarak izleyicilerle buluşacak. Festival, on birinci kez “Bir Arada Film İzlemek Mümkün” diyecek.
Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan 42 filmin erişilebilir olarak gösterileceği Engelsiz Filmler Festivali, Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall, Goethe-Institut ve Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM salonlarında izleyicilerle buluşacak. Festivalin, “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise eff2023.muvi.com adresi üzerinden 20-26 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’de çevrimiçi olarak izlenebilecek.
Paribu Cineverse ANKAmall gösterimleri için biletlere biletinial.com üzerinden 35 TL’ye ulaşılabilirken, Goethe-Institut Ankara ve Eskişehir Cinema Pink Kanatlı AVM’deki tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz yapılacak.
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