12. Uluslararası Turhan Selçuk Yarışması

07 Aralık 2021 Salı, 15:02

Seçici Kurul'dan yapılan açıklamada "Seçici Kurul Başkanlığını Eskişehir’in başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının yanı sıra, heykeltıraş, çizer gibi ünvanlara da sahip olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yapacağı Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması, Milas’ın dünya ölçeğindeki markaları arasında yer alıyor" denildi.

Açıklamada "Karikatür Dünyasında ölümsüzlük kazanmış, büyük usta Turhan Selçuk’u gelecek nesillere tanıtmayı hedefleyen karikatür okulu, Turhan Selçuk Müzesi ve sanatçının adını taşıyan Açıkhava Park Kompleksi ile Milas, organizasyonun 2022 yılı hazırlıklarına başlamanın heyecanını yaşıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Sanata ve kültüre verdiği önemli desteklerle tanınan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın on bir yıl önce başlattığı, 12. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması için son katılım tarihi 30 Nisan 2022.Yarışmaya katılan eserleri değerlendirecek olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki Seçici Kurul 12 Mayıs 2022 tarihinde toplanacaktır"

KOŞULLAR AÇIKLANDI

İşte koşullar

1- Yarışma tüm çizerlere açıktır.

2- Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

3- Teknik serbesttir. Çizer yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler orijinal ya da baskıya uygun 300 dpi ve jpg formatında olmak üzere e-posta ile de kabul edilebilir. Farklı formatlarda gönderilen; açılmayan dosyalardan kurumumuz sorumlu değildir.

4- Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30x40 cm. olmalıdır.

5- Katılımcılar, eserinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, e-postasını, ülkesini ve telefon numarasını yazmalı; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koymalıdır.

6- Karikatürler, 30 Nisan 2022 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmiş olmalıdır.

12. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI

Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

48200 Milas-Muğla/TÜRKİYE

www.milas.bel.tr • e-posta: [email protected]

7- Yarışma sonuçları 18 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacaktır.

8- Yarışmaya gönderilen karikatürler iade edilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlı kullanılabilir, yayınlanabilirler. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Eserler Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de saklanacaktır.

9- Jüri tarafından seçilmiş olan eserler sergilenecek ve albümde yer alacaktır.

10- Ödül töreni 14 Eylül 2022 tarihinde yapılacaktır. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecektir.

Sergi 01 Ekim 2022 tarihine kadar açık kalacaktır.

11- Özel Ödül kazananların konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır. Yol masrafları kendilerine aittir. Yarışmada 1. 2. ve 3. olan yarışmacıların yol, konaklama ve yemek masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.





SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

Çizer-Seçici Kurul Başkanı

Muhammet Tokat - Milas Belediye Başkanı

Ruhan Selçuk

Kamil Masaracı - Çizer

İzel Rozental - Çizer

Zeynep Gargi - Çizer

Zehra Ömeroğlu - Çizer

Sevda Deniz Anıl - Çizer

Yoshiaki Yokota - Çizer / Japonya

Hayati Boyacıoğlu - Çizer / Almanya

Mehmet Nergiz - Eğitmen Ressam

Bülent Örkensoy - Koordinatör





ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü:

10.000.00 ?

İkincilik Ödülü:

7.500.00 ?

Üçüncülük Ödülü:

5.000.00 ?



