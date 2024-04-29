130 milyon dolar maliyetli Sony filmi 3. defa ertelendi...

Sony filmi 'Kraven the Hunter' 3. defa ertelendi. Film son açıklamaya göre 13 Aralık tarihinde vizyona girecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 23:29
130 milyon dolar maliyetli Sony filmi 3. defa ertelendi...
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"Kraven the Hunter" filminin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi ve artık 13 Aralık'a planlanmış durumda. Bu film daha önce 13 Ocak, 6 Ekim 2023 ve en son olarak 30 Ağustos 2024 olarak duyurulmuştu; Sony'nin yeni tarihi seçerken, geçen yılın sonunda 'Aquaman 2'nin aralık ayında büyük bir başarı elde etmesini göz önünde bulundurduğu düşünülüyor.

Film için yapılan maliyetin 130 milyon dolar olduğu belirtiliyor, bu da Sony'nin diğer çizgi roman uyarlamaları olan 'Venom', 'Morbius' ve 'Madame Web' den daha yüksek bir maliyet anlamına geliyor. 

Aaron Taylor-Johnson, filmde dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamak için bir göreve çıkan Rus göçmen Sergei Kravinoff'u canlandırıyor. Ariana DeBose, Russell Crowe ve Christopher Abbott da filmde yer alıyor. Fragman, filmi kanlı, acımasız ve gereksiz olarak gösteriyordu ve CGI efektlerinin kötü olduğu eleştirileri de vardı.

Ancak, filmle ilgili en büyük endişe, yönetmenliği J.C. Chandor'un üstleniyor olması. Chandor, "Margin Call", "All is Lost" ve "A Most Violent Year" gibi güçlü filmlerle tanınan bir yönetmendi. Chandor'un neden çizgi roman uyarlaması bir filmi yönetmeye karar verdiği ise belirsiz. Bazıları, belki de bir sonraki daha ciddi ve orta bütçeli film projesini finanse etmek için maaş almak istediğini düşünüyor.


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