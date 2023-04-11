19. Akbank Kısa Film Festivali ‘Yarışma Filmleri’ açıklandı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 19:22

Güncelleme: 11.04.2023 - 19:22

19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmaları’nın finalist filmleri belli oldu. Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan; bu yıl hem Akbank Sanat binasında hem de çevrimiçi olarak düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2 bin 237 kısa film başvurdu.

‘ Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü ’ne katılan eserler arasından 14 film ve ‘ Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü ’ başvuruları arasından seçilen 15 film ‘En İyi Film Ödülü’ için yarışmaya hak kazandı. Ayrıca 20 yaş altı yönetmenlere yönelik yapılan ‘ Genç Bakışlar ’ yarışma bölümünde ise 6 film finalist olarak belirlendi.

‘ En İyi Film ’ olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 50 bin TL, uluslararası kategoride ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek. Genç Bakışlar bölümünün kazanan yönetmeni ise 15 bin TL ile ödüllendirilecek.