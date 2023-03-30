19. Akbank Kısa Film Festivali’nin yeni tarihi belli oldu

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 16:04

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 16:04

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali’nin yeni tarihleri 2-12 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Festivalin farklı kategorilerde jüri üyeleri arasında Beren Saat, Ekin Koç, Merve Dizdar, Berkay Ateş, Pınar Deniz gibi birçok isim yer alıyor.

Kısa filmlerin yapımına özendirmek, bu alanda yeni yapımları teşvik etmek ve ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları destelemek amacıyla başlatılan Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl izleyicisiyle yeniden Akbank Sanat’ta buluşacak. Akbank Sanat binasında fiziksel olarak gerçekleşecek festival, çevrimiçi olarak da takip edilebilecek.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden ve ülemizden toplam 2 bin 237 kısa filmin başvuru yaptığı; Selim Evci direktörlüğünde gerçekleştirilecek festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarının jüri üyeleri de açıklandı.



HANGİ KATEGORİDE KİMLER YER ALIYOR?

Ulusal Yarışma ‘Festival Kısaları’ ana jüri üyeleri; oyuncu Beren Saat, yönetmen Umut Aral, oyuncu Ekin Koç, kurgucu Ali Aga ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı.





Uluslararası yarışma ‘Dünyadan Kısalar’ ana jüri üyeleri; oyuncu Mina Kavani, yönetmen Jonas Matzow Gulbrandsen, oyuncu Nik Xhelilaj, Mubi Türkiye direktörü Cem Altınsaray ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı.

‘Forum Senaryo Yarışması’ ana jüri üyeleri; oyuncu Merve Dizdar, yönetmen Emre Kayiş ve oyuncu, oyun yazarı Berkay Ateş olarak belirlendi.

20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplama ve bu alandaki üretimleri teşvik etme amacıyla ikinci kez düzenlenen ‘Genç Bakışlar’ yarışmasının jürisi ise oyuncu Pınar Deniz, yönetmen Ziya Demirel ve müzisyen Saki Çimen’den oluşuyor.

‘Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Genç Bakışlar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ bölümleriyle takip edilebilecek olan 19. Akbank Kısa Film Festivali’nin geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşilerinin yer aldığı programı 2-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında takip edilebilecek.