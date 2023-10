1930'ların efsanevi dedektif çifti geri dönüyor: Robbie ve Pitt iş başında!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 19:23

Güncelleme: 11.10.2023 - 19:23

Margot Robbie'nin LuckyChap Entertainment'ı ve Brad Pitt'in Plan B şirketi, ünlü komedi-suç filmi "The Thin Man"ın yeniden çevrim haklarını almak için görüşmelere başladı. Açıklamalara göre, haklar kısa bir süre önce satışa sunuldu ve her iki şirket de bu proje için ilgileniyor. Ancak SAG-AFTRA grevi nedeniyle filmde yer alacak oyuncular hakkında herhangi bir açıklama yapılmış değil. Proje için iki şirket birlikte yapımcılık yapmayı planlıyor.

"The Thin Man" ünlü yazar Dashiell Hammett'in 1934 tarihli romanından uyarlanan bir dedektif hikayesi. Orijinal film serisi 1930'lardan 1940'lara kadar sürdü ve başrolde William Powell ve Myrna Loy bulunuyordu. Film, zengin bir evlilik yapmış emekli özel dedektif Nick Charles ve karısı Nora Charles'ın maceralarını konu alıyor. Nick'in eski polis ortağı kayıp bir mucidi bulmak için yardım ister ve Charles çifti olayı çözmek için işe koyulur. Dedektiflik yetenekleriyle ve mizahi diyaloglarıyla tanınan bu karakterler, New York'un yeraltı dünyasında karanlık figürlerle karşılaşır.

Projenin yeniden çevrimi, Hammett'in hikayelerini modern bir bakış açısıyla ele almayı amaçlıyor. Orijinal filmlerin hakları daha önce Warner Brothers tarafından tutuluyordu ve yıllar içinde birkaç kez uyarlanma girişiminde bulunulmuştu.

"The Thin Man" hem eleştirel hem de ticari açıdan büyük bir başarı elde etti ve beş devam filmi daha üretildi. Dashiell Hammett'in klasik romanı, dedektiflik türünün en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilir ve hala büyük bir popülerliğe sahip.

Margot Robbie ve Brad Pitt en son Paramount yapımı olan Damien Chazelle'in "Babylon" filminde birlikte rol almışlardı. Bu yeniden çevrim projesinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve projeye kimlerin katılacağı konusu merak ediliyor...