2. Uluslararası Distopya Film Festivali'nin programı belli oldu

09 Kasım 2022 Çarşamba, 11:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve BKM Mutfak’ın işbirliğiyle, Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenecek “2. Uluslararası Distopya Film Festivali”, bu yıl 19-20 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda sinemaseverleri ağırlayacak.





Festivalin programında yer alacak Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması ve Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalist filmleri, Onur Ödülü’nün verileceği isim, kapanış filmi ve panelde yer alacak konuşmacılar, dün BKM Mutfak’ta yapılan basın toplantısıyla duyuruldu.





ULUSAL KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI’NDA 5 SENARYO YARIŞACAK

Bu yıl 78 projenin başvuru yaptığı Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması’nın ön jürisinde yönetmenler Mehmet Parmaksız ve Mesut Gengeç ile oyuncu Pelin Oruç yer alıyor.





Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması’nın finalistleri arasında Enes Altuntaş’ın “Can Suyu”, Emre Kalaylar’ın “Elektrikli Bir Adamın Trajik Aşk Hikâyesi”, Musa Çalışkan’ın “Koloni”, Öykü Develioğlu’nun “Küllerin Nefesi”, Adem İşler’in “Riya” senaryolarının bulunduğu 5 proje yarışacak. Finale kalan projeleri değerlendirecek Ulusal Senaryo Yarışması’nın ana jürisinin başkanlığını yönetmen Erdem Tepegöz üstlenirken diğer jüri üyeleri arasında oyuncu Tuba Ünsal, oyuncu Haki Biçici, senarist Kemal Hamamcıoğlu ve senarist Orkide Ünsür yer alıyor.





ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI’NDA 6 FİLM YER ALACAK





Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ön jürisinde yönetmen Yeliz Gürkan, yapımcı Koray Kefal ve oyuncu Ömür Akkan yer alıyor. Bu yıl 365 kısa filmin başvurduğu Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Germain Aguesse ve Robin Aguesse’nin “Arca”, Mohammed Zare’nin “Dot”, Ahmet Sami Kuris’in “Kaybolan İnsanlar”, Kumru Karataş’ın “Körfez”, Celal Yücel Tombul’un “Mary”, Alesja Suzdaltseva’nın “The Rise” filmleri olmak üzere 6 film yarışacak. Başkanlığını TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan’ın üstlendiği ana jüride ise oyuncu Derya Alabora, yapımcı Nida Karabol, müzisyen Murat Evgin ve görüntü yönetmeni Orçun Özkılınç bulunuyor.





KAPANIŞ FİLMİ “KERR”

Bu yıl festivalin kapanış filmi; Tayfun Pirselimoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve dünya prömiyerini 37. Varşova Film Festivali’nde yapan “Kerr” olacak. Bir tren istasyonundaki cinayetin tek tanığı olan ve karanlık bir kasabada zor bir durumda kalan Can’ın hikâyesine yer veren film, 20 Kasım tarihinde seyircisiyle buluşacak.





ONUR ÖDÜLÜ NAZAN KESAL’A

2. Uluslararası Distopya Film Festivali’nde “Onur Ödülü” ise, Türk sinemasına verdiği katkılarından dolayı oyuncu Nazan Kesal’a verilecek.





ÖDÜLLER 20 KASIM’DA SAHİPLERİNİ BULACAK

2. Uluslararası Distopya Film Festivali kapsamında moderatörlüğünü Kerem Akça’nın yapacağı tür sineması ile ilgili panelde; yönetmen Kaan Müjdeci ve oyuncu Farah Zeynep Abdullah konuşmacı olarak yer alacak.





Ödüllerin sahiplerini bulacağı 20 Kasım saat 20.00'deki kapanış töreninin sunuculuğunu ise yönetmen Melikşah Altuntaş üstlenecek.