20. Akbank Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu!

Yayınlanma: 05.04.2024 - 19:33

Güncelleme: 05.04.2024 - 19:33

Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde düzenlenen 20. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödülleri sahiplerini buldu. Festivalde, ulusal ve uluslararası kategorilerde düzenlenen Yarışma Bölümü'ne bu yıl 71 ülkeden 2 bin 421 kısa film başvurusu yapıldı. Festivalde 41 ülkeden 96 kısa film ve 2 uzun metraj film gösterildi.

Ödül töreni, sinema ve sanat dünyasından usta isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ana jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Ulusal Yarışma'nın "Festival Kısaları Bölümü"nde En İyi Kısa Film Ödülü'nü Deniz Uymaz'ın "Evcil" adlı filmi kazandı. Şirin Bahar Demirel'in yönettiği "Zarafet ve Şiddet Arasında" ise Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Uluslararası Yarışma'nın "Dünyadan Kısalar Bölümü"nde En İyi Kısa Film Ödülü, Stephen Vuillemin'in yönettiği "A Kind of Teastament" adlı filme verildi. Atsushi Hirai'nin "Oyu" ve Soha Niasti'nin "The Two Lives of Sepideh" adlı yapımları ise Mansiyon Ödülü kazandı.

"Genç Bakışlar Bölümü"nde En İyi Kısa Film Ödülü'nü, Demir Demirbağ'ın yönettiği "Eve Dönüş" adlı film aldı. Mahur Uslu'nun "İki Mavi" filmi ise Mansiyon Ödülü kazandı.

"Forum Bölümü"nde En İyi Kısa Film Senaryo Ödülü, Burcu Aykar'ın "Rüyamda ama" isimli senaryosuna verildi. İlayda İşeri'nin "Tarla Fareleri" isimli senaryosu da Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.