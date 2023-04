2023'ün en çok beklenen 19 filmi

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:30

Güncelleme: 20.04.2023 - 18:30

1-GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3

Guardians of the Galaxy serisinin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda ilk iki filmin de yönetmenliğini üstlenen James Gunn oturuyor. Evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu edinen filmin oyuncuları arasında; Chris Pratt, Zoe Saldaña, Will Poulter gibi isimler yer alıyor. Filmin gösterime girmesi planan tarihi ise 5 Mayıs.

2-FAST X

Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu devam halkasında, zorlu bir görevle karşı karşıya olan Dominic Toretto ve ekibinin hikayesini konu ediyor.Fast X filmi, on birinci filmle 2024 yılında son bulacağı söylenen Fast and Furious franchise'ının sondan bir önceki filmi. Film 19 Mayıs'ta vizyona girecek.

3-THE LITTLE MERMAID

İnsan olmak isteyen küçük deniz kızı Ariel'in hikayesini konu ediyor. İnsan olup, Prens Eric ile evlenmek isteyen deniz kızı Ariel, hayallerini gerçekleştirebilmek için Ursula adındaki kötü kalpli bir denizaltı büyücüsüyle ile anlaşmasını anlatan filmin vziyon tarihi 26 Mayıs. Ariel rolünde Halle Bailey yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Rob Marshall var.

4-SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales'in maceralarını konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Joaquim Dos Santos oturuyor. 2 Haziran'da yayımlanacak olan filmde oyuncular arasında Hailee Steinfeld, Shameik Moore, Oscar Isaac ve Jake Johnson gibi isimler yer alıyor.

5-ASTEROID CITY

1950'li yıllarda kurgusal bir Amerikan çöl kasabasında geçen film, ülkenin dört bir yanından öğrencileri ve velileri, bilimsel rekabet ve eğlence için bir araya getiren Junior Stargazer kongresinin hikayesini işliyor. 16 Haziranda vizyona girecek filmde Tom Hanks, Margot Robbie ve Tilda Swinton oyuncular arasında yer alıyor.

6-ELEMENTAL

Hikâye, sert, kıvrak zekâlı ve çabuk parlayan bir genç kadın olan Alev'in, Deniz adında eğlenceli, duygusal, akışına bırakmış bir adamla olan arkadaşlığının, içinde yaşadıkları dünya hakkında Alev'in inançlarına meydan okumasını anlatıyor. Peter Sohn'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yayın tarihi 16 Haziran. Oyuncular arasında Leah Lewis ve Mamoudou Athie yer alıyor.

7-INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY

İlk filmi 1981'de çıkan filmin beşinci devam halkası olan Dial of Destiny 30 Haziran'da seyirci ile buluşacak. Maceracı arkeolog Indiana Jones'u bir kez daha Harrison Ford'un canlandıracağı yapımın yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor. Bu kez Harrison Ford'a Hannibal dizisi ile tanınan Harrison Ford ve oyunculuğunun yanı sıra yazarlığı ile ön plana çıkan Phoebe Waller-Bridge eşlik edecek.

8-HOW DO YOU LIVE?

Komşum Totoro, Ruhların Kaçışı, Yürüyen Şato gibi onlarca anime filmine imza atan usta yönetmen Hayao Miyazaki'nin yeni filmi ergen bir çocuğun büyürken amcası ve arkadaşları ile olan iletişiminden bahsedecek. Film 14 Temmuz'da seyirci ile buluşacak.

9-MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PART ONE

Görevimiz Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission: Impossible 7, ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise serinin beşinci devam halkasından itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie üstleniyor. Filmin 17 Temmuz tarihinde izleyici ile buluşması planlanıyor.

10-BARBIE

Barbieland'de yaşayan bir bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için yaşadığı yerden kovulması ve ardından gerçek dünyada şansını denemeye karar vermesi anlatılan filmin yönetmenliğini Greta Gerwig, senaristliği de Noah Baumbach üstleniyor. Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer aldığı film 21 Temmuz'da vizyona girecek.

11-OPPENHEIMER

Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen biyografik drama filminin oyuncuları arasında Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Florence Pugh yer alıyor.

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan film 21 Temmuz'da seyirci ile buluşacak.Film Oppenheimer'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolünü gözler önüne seriyor.

12-KILLERS OF THE FLOWER MOON

1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem hâlâ iptidai hâlde olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu edinen film, 6 Ekim'de vizyona girecek. Filmin başrolünde Leonardo DiCaprio yer alıyor. Ayrıca Oscar Ödül Törenine damga vuran yapım "Balina"nın ödüllü oyuncusu Brendan Fraser, Lily Gladstone, Robert De Niro yer alıyor.

13-Next Goal Wins

American Samoa takımının hikayesini baz alan Next Goal Wins, antrenör Thomas Rongen'in hikayesine odaklanıyor. Thomas Rongen, takımı en dipten FIFA Dünya Kupası'na kadar yükseltmesiyle tanınıyor. Yönetmen koltuğunda Taika Waititi oturuyor. Oyuncular arasında ise Elisabeth Moss, Michael Fassbender, Chris Alosio yer alıyor. Filmin tahmini vizyon tarihi ise 20 Ekim.

14-Dune: Part Two

2021'de ilk filmi çıkan Dune'un devam filmi olan bu yapım, çeşitli soylu hanedanların gezegen tımarlarını kontrol ettiği feodal bir yıldızlararası toplumun ortasındaki uzak bir gelecekte geçiyor. 3 Kasım'da seyirci ile buluşacak filmde Timothée Chalamet ve Zendaya gibi ilk filmde yer alan oyunculara ek olarak Austin Butler ile Florence Pugh da var. Yönetmen koltuğunda ise Denis Villeneuve oturuyor.

15-THE KILLER

Gerilim filmi, Matz takma adıyla yazar Alexis Nolent ve illüstratör Luc Jacamon tarafından yaratıldı. Dizi, 1998 ile 2013 yılları arasında yayınlanan 12 ciltten oluşuyor. Çizgi romanlar yaptığı işte yıllarca en iyi olan isimsiz bir suikastçının, çatlamaya ve psikolojik bir kriz yaşamaya başlamasını konu alıyor. Film 10 Kasım'da vizyona girecek. Sophie Charlotte, Michael Fassbender, Tilda Swinton gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmeni ise David Fincher.

16-THE MARVELS

Yönetmen koltuğunda Anna Boden ve Ryan Fleck’in oturduğu 2019 yapımı Captan Marvel filminin devam halkası olan yapımda, süper güçlere sahip olan Captan Marvel’a dönüşen Carol Danvers’e bir kez daha Brie Larson hayat veriyor. Planlanan vizyon tarihi ise 10 Kasım.

17-THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES

"Açlık Oyunları" serisinin öncesine odaklanacak olan film, Coriolanus Snow'un Panem'in zalim Başkanı olmadan yıllar önce, 18 yaşında olduğu dönemi ele alıyor. Serinin yönetmenliğini üstlenen Francis Lawrence bu yapımda da yer alacak. 17 Kasım'da vizyona girecek filmin oyuncuları arasında; Tom Blyth, Rachel Zegler ve en iyi dizi dalında birçok ödüle layık görülen Euphoria adlı yapımın başrolü Hunter Schafer yer alıyor.

18-NAPOLEON

Napolyon Bonapart'ın sıradan bir askerden, Fransa İmparatoru'na yükselişinin hikayesini konu ediyor. Napolyon'un zekasına, komutanlık ettiği savaşlara odaklanılan filmde, aynı zamanda Napolyon'un Joséphine de Beauharnais ile olan ilişkisine de değinilen film, 22 Kasım'da seyirci ile buluşacak. Joaquin Phoenix, Napolyon Bonapart'a rol verecek.

19-AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM

Aquaman'in 2. devam filmi olan yapımın başrolünü ilk filmde olduğu gibi Jason Momoa üstleniyor. Filmin kadrosunda ayrıca Amber Heard, Yayha Abdul-Mateen gibi isimler yer alıyor. 20 Aralık'ta vizyona girecek filmin yönetmeni ise James Wan.