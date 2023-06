250 Milyon Dolarlık Star Wars dizisi: Andor

Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:35

Güncelleme: 15.06.2023 - 15:35

Ekranda hem animasyon hem de live-action pek çok yapımla yoluna devam eden Yıldız Savaşları’nın son duraklarından birisi ise Andor oldu. Andor’un 250 milyon dolarlık bütçesi, The Mandalorian’ın 120 milyon dolara mal olan ilk sezonunu bölüm başına 15 milyon dolarlık bütçeyle geride bırakıyor. Ses getiren bir başka TV yapımı olan Halo ile The Last of Us da bölüm başına 10’ar milyon dolarlık bütçelere sahipti. Yine de Andor, Prime Video’nun Yüzüklerin Efendisi dizisi Güç Yüzükleri’nin 465 milyon dolarlık prodüksiyon bütçesine yaklaşamıyor.

Senarist Tony Gilroy "Andor"un bütçesi hakkında “Diziyi birkaç yıl önceki altına hücum döneminde yaptığımız için şanslıydık. Bugün pek çok insan çekingen davranıyor. Ancak bu diziyi ucuza yapamazsınız." açıklaması yaptı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Tepkiler beni çok rahatlattı. Çünkü büyük ve anlaşılmaz bir şey yapıyorduk. Bunun çılgınca olduğunu biliyorduk. ‘Bu çok mu fazla? Çok mu ileri gittik?’ Odak grupları ya da test izleyicileri yoktu. Şimdi inişe geçip diziyi güçlü bir şekilde çıkabilirsek iyi olacak.”

YENİ SEZON 2024'TE GELECEK

İlk sezonu geçen yıl yayınlanan Andor’un 2. sezonu şu anda Londra’da çekiliyor. Yapımın yeni sezonu Ağustos 2024’te yayınlanacak. Ancak devam eden senarist grevi, dizinin takvimini belli ölçülerde değiştirebilir.