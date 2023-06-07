27. İstanbul Tiyatro Festivali perdeyi Café Müller ile açıyor

Yayınlanma: 07.06.2023 - 18:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 18:25

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim - 25 Kasım tarihleri arasında perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek 27. İstanbul Tiyatro Festivali, Pina Bausch’un ölümsüz başyapıtı Café Müller ile açılacak. Dansı, 20. yüzyılda devrimci bir yaklaşımla yeniden tanımlayan ve dans tiyatrosunun yeni bir tür olarak kabul görmesini sağlayan Pina Bausch’un yapıtı, sanatçının topluluğu Tanztheater Wuppertal’ın güncel kadrosu ile Türkiye’de ilk kez sahnelenecek.

Pina Bausch, topluluğu Tanztheater Wuppertal ile 1998’de Cam Temizleyicisi ve 2000’de Masurca Fogo’yu İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahneledi; ardından 2003 yılında İKSV ve İstanbul Tiyatro Festivali ortak yapımı olan, İstanbul üzerine özel projesi Nefes’i üretti ve sahneledi. Bausch’un tüm dünyada halen izleyicileri derinden etkileyen eserlerini repertuvarında koruyan Tanztheater Wuppertal, 20 yıl sonra bu kez Café Müller ile İstanbul Tiyatro Festivali’nin konuğu olacak.



25 ve 26 Ekim’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak gösterinin biletleri 10 Haziran’da satışa çıkacak. Gösterinin biletleri, Passo ve İKSV ana gişeden satın alınabilecek.