28 Yıl Sonra filminin kadrosu şekillenmeye başladı: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes başrolde!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 22:05

Güncelleme: 26.04.2024 - 22:05

Danny Boyle ve Sony Pictures'ın yeni 28 Yıl Sonra üçlemesi, güçlü bir ivme kazanıyor ve ciddi bir yıldız gücüne sahip oluyor. Deadline'a göre, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes'in orijinal 28 Gün Sonra'nın devamı niteliğindeki ilk filmde yer aldıkları bildiriliyor.

Boyle, orijinal filmi Alex Garland'ın senaryosundan yönetiyor ve Sony Pictures filmi tüm dünyada sinemalarda gösterime sokacak. Orijinal 28 Gün Sonra, bir virüs salgını sonrasında dünyanın zombilerle istila edildiğini keşfetmek için komadan uyanan bir bisikletli kuryeye odaklanıyordu. Film, dünya çapında 82 milyon dolardan fazla hasılat elde etti ve Boyle ile Garland'ın sadece yürütücü yapımcı olarak görev yaptıkları 2007 yapımı 28 Hafta Sonra'nın devam filmine yol açtı.

Deadline'a göre, stüdyo üçlemenin ikinci bölümünü yönetmesi için Candyman'in yönetmeni Nia DaCosta ile anlaştığını duyurdu ve planlar her iki filmi de arka arkaya çekmek üzerine. Bu yeni üç oyuncunun kadroya katılması, stüdyonun daha önceki bölümlerde olduğu gibi daha az tanınan oyuncular yerine yıldız gücüne odaklanma isteğini yansıtıyor.

Boyle ve Garland, yapımcılar Andrew Macdonald ve Peter Rice ile birlikte 28 Yıl Sonra'nın da yapımcılığını üstleniyorlar. Bernie Bellew de yapımcılığı üstleniyor ve Cillian Murphy de yürütücü yapımcı olarak geri dönüyor.

Jodie Comer, Killing Eve'deki başarılı performansının ardından Ryan Reynolds'la Free Guy ve Ridley Scott'ın The Last Duel gibi filmlerde rol aldı. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde Tom Hardy ve Austin Butler'la birlikte Focus Features'ın The Bikeriders filminde rol alacak.

Aaron Taylor-Johnson için bu film, Bullet Train'deki rolünden sonra yaklaşan Marvel filmi Kraven the Hunter'ın ardından Sony ile olan işbirliğini sürdürmesi anlamına geliyor. Ayrıca, Universal yapımı The Fall Guy'da Ryan Gosling ve Emily Blunt'la birlikte rol alıyor.

Oscar adayı Ralph Fiennes ise şu anda Washington DC'de kapalı gişe oynayan Macbeth oyununun uluslararası gösterimini tamamlıyor.