29. Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri verildi

14 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Adana'da bu yıl 29. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası'ndan Zafer Ayden'e verildi.

"KADRAJIN DIŞINDAKİLERİ İÇİNE ALACAĞIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir belediye başkanı olarak görevinin kadrajın dışında olanları görüp kadraja almak olduğunu söyledi. Karalar sanatın yasaklanmasını protesto ettiğini vurguladı. Bu anlayışımız paralelinde son dönemde konserleri birbiri ardına iptal edilen Aleyna Tilki’yi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sahne almak üzere Adana’ya davet ettik" diye konuştu.

ÖDÜLLER...

Ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan alan tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, hep tiyatro ödülü alırken ilk defa bir sinema ödülü aldığını vurguladı.

Ödülünü şair Ataol Behramoğlu ve Orhan Kemal’in oğlu yazar Işık Öğütçü’den alan makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş de, set emekçilerinin sorunlarını dile getirdi. Sinema Emekçileri Sendikası'ndan Zafer Ayden’in ödülünü ise DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu verdi. Ayden ödülünü alırken “Bu ödülü iş cinayetlerinde yitirdiğimiz emekçi arkadaşlarım ve insanca bir yaşam mücadelesine hayatını veren tüm yoldaşlarımız için alıyorum” diye konuştu.

Çerkezoğlu, “Bizi karanlık günlerden, işçi sınıfı, sanatın değiştiren gücü, müziğin coşkusu ve sinemanın ışığı kurtaracaktır” dedi.

Ödül töreni gecesine, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Symphonic Project ve Zuhal Olcay da konserleriyle renk kattılar. Zuhal Olcay’ın Zihni Göktay’la Lüküs Hayat Opereti’nden bir şarkı seslendirmesi ise gecenin sürpriziydi.

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren festival eski direktörü Kadir Beycioğlu’na adanan uluslararası seçkide iklim değişimi ve yoksulluk temalarının işlendiği İtalya, İspanya, Hindistan, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail ve Güney Kore gibi ülkelerden dünya festivallerinin en iyilerinden oluşan 33 film bir hafta boyunca izleyici ile buluşacak.