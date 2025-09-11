29. İstanbul Tiyatro Festivali 20 Ekim’de başlıyor: İstanbul’da tiyatro rüzgârı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl 29’uncusu düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivali, 20 Ekim’de perdelerini tiyatroseverlere açacak.

Mehmet Birkiye küratörlüğünde yapılacak festivalin “onur ödülü” gecesi, önceki akşam The Marmara Otel Taksim’de Özlem Öçalmaz’ın sunumuyla yapıldı.

29’uncu İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü; çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci, eğitmen Seçkin Selvi’ye sunuldu.

Seçkin Selvi konuşmasında, “Bu çok anlamlı ödül için İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na teşekkür ederim. Ödülün iki önemli anlamı var: Birincisi, bir tiyatro eleştirmeninin Tiyatro festivali bağlamında ödüllendirilmesi ve böylelikle eleştirinin tiyatronun doğal bir parçası olduğunu vurgulaması. Çünkü eleştiri, sanat yapıtlarının olumlu ve olumsuz yanlarını gerekçesini göstererek irdelediği için bütün sanat dallarının olduğu kadar tiyatronun da destekleyicisi, yoldaşı, omuzdaşı, öncelikle de kışkırtıcısıdır. Ödülün benim için önemli olan ikinci anlamı da sosyal yaşamın her alanında var olması gereken eleştirinin, Damokles’in kılıcına hedef olan bir siyasi kimlik kazandığı günümüzde, eleştirinin ve eleştirmenin onurlandırılmasıdır. Onurlandım, gururlandım, çok teşekkür ederim” dedi.

SEYİRCİYE TEŞEKKÜR

Festivalin küratörü Mehmet Birkiye, konuşmasında, “Tiyatro hiçbir şeyi unutmaz. Ya da unutulmasına izin vermez. Geçmişin mezar kazıcısıdır. Hamlet gibi o çukura bakmaya zorlar seyirciyi. İçine neler koymaz... Pişmanlıklar, aşklar, kahkahalar, anlamlar, hiçlikler, hayaller, sevinçler, kayıp dünyalar... Kazdıkça neler çıkar neler... Bu da yetmez, tutunduğumuz tüm dalları sarsar, meyvelerini düşürmeye çalışır, kızdırır, alay eder, tüm mutlulukların, tüm aşkların, tüm acıların ve tabii ki tüm kahramanların ipliğini pazara çıkarır. Tiyatronun kırbacına dayanabilen düşünce, duygu, inanç ve kahraman ayakta kalabilir sadece. Ve seyirci her oyunda kahramanlarını, inançlarını, ruhunu kaybetme tehlikesi ile baş başa kalır. Üstelik bazen çılgın kahkahalar atarak bazen gözyaşları içinde; ruhunun kurtuluşu adına her oyunda başını sunak taşına uzatır ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir. Böyle trajik ve eğlenceli bir kahraman bulmak mümkün mü? Benim kahramanım seyircidir. Kendilerine içtenlikle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ ‘KATEDRAL’LE

29’uncu İstanbul Tiyatro Festivali altı uluslararası, 10 yerli oyundan oluşan bir programla tiyatroseverlerle buluşacak. 22 Kasım’a kadar sürecek festival programında, günümüz tiyatrosuna farklı soluklar getirecek yeni yerli yapımlardan bir seçkiye yer verilecek. Festivalde bu yıl ayrıca, İKSV Genç Sanatçı Fonu’yla desteklenen üç yeni yerli oyun sahnelenecek.

Festivalin açılışı, bu yıl 80’inci yaşını kutlayan Hollanda’nın köklü dans topluluğu Scapino Ballet Rotterdam’ı Arvo Pärt’in ruhani müziğiyle buluşturan koreograf Marcos Morau imzalı “Katedral” ile yapılacak. Oyun 20-21 Ekim saat 20.30’da Zorlu PSM’de sahnelenecek.

11 FARKLI MEKÂN

Tüm şehre yayılacak festival kapsamında, İstanbul’un iki yakasında; Alan Kadıköy, Beyoğlu Sineması, Beyoğlu Spor Kulübü, Haliç’te tarihi bir han, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, İMÇ, Mecidiyeköy Sahne, Metrohan, moda sahnesi, Paribu Art ve Zorlu PSM olmak üzere 11 farklı mekân festival izleyicilerine kapılarını açacak.

Bu yılın programında edebiyat uyarlamaları öne çıkıyor. Fransa’dan Paul Auster’ın en sevilen eseri New York Üçlemesi, Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan Faust ve moda sahnesi’nden Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri gibi dikkat çeken yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu uyarlamaların yanı sıra, edebiyat dünyasının güçlü kalemlerinden Hikmet Hükümenoğlu’nun kaleme aldığı ilk tiyatro metni Fora, yazarın sahne sanatlarına açılan yeni yaratıcı yolculuğu olarak festival programında öne çıkıyor.

Festival biletleri, yarın saat 10.30’da passo.com.tr adresinden, Passo mobil uygulaması, Passo internet sitesi üzerinden ve Passo perakende satış noktalarından genel satışa açılacak.

Festivalin tüm ayrıntılarına “tiyatro.iksv.org” adresinden ulaşılabilir.