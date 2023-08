29. Saraybosna Film Festivali başlıyor!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:35

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:35

Saraybosna Film Festivali, bugün açılış töreniyle başlayacak. Bu yıl, Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, ABD'li yönetmen, film yapımcısı ve senarist Charlie Kaufman'a takdim edilecek.

Gerçekleşecek kırmızı halı töreninden sonra festival açılışını yapacak film Nenad Cicin-Sain'in yönetmen koltuğunda oturduğu Kiss the Future olacak. Yapımcıları arasında Matt Damon ve Ben Affleck'in bulunduğu film, Bosna Hersek'teki savaş sırasında kuşatma altında tutulan Saraybosna'daki halkın mücadelesini konu alıyor.

FESTİVALDE 4 KATEGORİDEN 49 FİLM YARIŞACAK

Saraybosna Film Festivali'nde, uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak. "Uzun metrajlı film" kategorisinde yer alan filmlerden 2'si dünya prömiyerini, 5 film de bölgesel prömiyerini festival kapsamında yapacak.

ÜNLÜ İSİMLER ONUR ÖDÜLÜ İÇİN SAHNEDE YER ALACAK

Saraybosna Film Festivali, 11-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 18 Ağustos akşamı düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders ve 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenber ve Mads Mikkelsen'a takdim edildi.