3. Uluslararası İstanbul Koro Festivali başlıyor... Kentin çok sesliliği

Uluslararası İstanbul Koro Festivali, bu yıl üçüncü kez 3-6 Temmuz tarihleri arasında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Müze Gazhane, Beşiktaş Meydanı ve Anadolu Hisarı’nda düzenlenecek. Festival, üçüncü yılında da İstanbul’un çoksesli ve çok kültürlü yaşamını sahneye taşıyacak, aynı zamanda Türkiye’nin müzikal mozaiğini de bir araya getirecek.

İBB Kültür’e bağlı İBB Orkestra tarafından düzenlenen festivalde yer alan 24 koronun yelpazesi geniş. Ruhi Su Dostlar Korosu, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, LÖSEV Gönülden Sesler Korosu, İTÜ 250. Yıl Türk Müziği Korosu, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nin de aralarında bulunduğu zengin bir çeşitlilik var. Genel sanat direktörlüğünü Kübra Şenyaylar’ın üstlendiği festivalde konserlerin yanı sıra atölye ve söyleşi programları da yer alacak.

Konserlerin kamusal alanlarda izlenebileceği festivalde CRR’deki konserlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebiliyor. Festivalin programına ise İBB Kültür’ün ve İBB Orkestraları’nın sosyal medya hesaplarıyla internet sitesinden erişilebilir.

İLK KEZ SAHNELEDİLER

Festivalin bu yıl keyifli bir sürprizi de var. Açık çağrıyla yapılan başvurular sonrası İBB İstanbul Çocuk Korosu’na seçilen 110 çocuk, ilk performanslarını 3 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.45’te CRR’de sahneleyecek. Festivali ve İBB Çocuk Korosu’nu İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan’la konuştuk.

Ozan Bircan, üçüncü yılındaki festivalin kentin koro müziği kültüründe standartları yükselttiğini söyleyerek farklı kültürleri yansıtan koroların bir araya geldiğini, bu sayede etkileşimin öne çıkarıldığını vurguladı.

‘BU KENT EN ÇOK ÇOCUKLARIN’

Bircan, İBB Çocuk Korosu’nun kuruluş hedefini şöyle özetliyor: “İBB İstanbul Çocuk Korosu bireysel ve toplumsal düzeyde kalıcı ve olumlu etkiler bırakmayı amaçlayan çok yönlü bir deneyim sağlama hedefiyle ortaya çıktı. Kentimizin farklı sosyokültürel çevrelerinden katılım sağlayan çocukların toplumsal farkındalık, kendini ifade etme, özgüven, ekip çalışması, arkadaşlık, odaklanma, nefes kontrolü ile streskaygı dengesi kurma, dil gelişimi ve genel müzikal yeteneklerini artırarak estetik duyarlılık geliştirmelerini desteklemek ve geleceğin kültür elçileri ile sanatçıları olarak yetişmesini hedeflemektedir. Çünkü İstanbul’da kültür hakkı, kent hakkı ve bu kent en çok çocukların.”

‘HEYECANLARI GÖZ DOLDURUYOR’

Provaların nasıl geçtiği sorusuna “Müthiş” yanıtını veren Bircan, ilk kez sahneye çıkacak 110 çocuğun enerjisini ise şöyle anlattı: “Onların heyecanları bizim gözlerimizi dolduruyor. Kapsayıcılığı sağlamak adına kentin her iki yakasında aynı repertuvar ile ayrı ayrı çalışan minik koristler ilk konserleri için bir araya geldiler ve titizlikle çalıştılar. Artık ilk konserleri için bizleri bekliyorlar.”

MÜZİK HER YERDE

Festival, CRR’den Beşiktaş Meydanı’na kadar kentin farklı noktalarına yayılıyor. Bircan, bunun nedenini ise şöyle açıklıyor: “Koro müziği icrası mekânsal anlamda teknik birtakım kısıtları beraberinde getirse de salonların kapasitesinden daha çok İstanbulluya ulaşmayı önemsiyoruz. Çünkü koro müziğinin birbirini duyan, anlayan ve birbiriyle konuşan toplum yapısına katkısı muhakkak.”