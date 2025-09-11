13–21 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 36. Ankara Film Festivali’nde verilecek onur ödüllerinin sahipleri belli oldu. Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü, tiyatro, sinema ve müzikteki çok yönlü üretimiyle Zuhal Olcay’a; Sanat Çınarı Ödülü, tiyatro sahnesindeki öncü çalışmaları ve sinemaya kalıcı katkılarıyla Rutkay Aziz’e verilecek. Sinema kültürünü yaşatan ve arşiv çalışmalarıyla belleğimizi koruyan Sinematek/Sinema Evi, Kitle İletişim Ödülü’nün sahibi olurken; farklı kuşaklara ilhâm veren üretimleriyle Demet Evgar ve Selman Nacar da Vakıf Özel Ödülleri’ne değer bulundu. Ankara Film Festivali Onur Ödülleri, festivalin açılış gecesi olan 13 Kasım’da Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda sahiplerine verilecek.